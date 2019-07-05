【棄狗】房東超生氣　退租客留滿地垃圾　還有一條寶貴生命

養狗是一生一世的事，怎可以隨意棄養。 在山東濟南，近日又發生一宗棄狗事件。一名年輕男子在退租時，竟留下大堆垃圾與一隻小狗。房東見狀後大怒，但又聯絡不到租客。網民得悉事件後，深感憤怒之餘，亦擔心狗狗去向，希望房東可找人把狗狗領養回家。

主人不在，剩下狗狗落寞眼神，令人心碎。（梨視頻）

這宗棄狗事件發生在山東濟南，在兩個月前，女房東把房子租給了給一名年約20歲的男子。但上月（6月）底，該男子表示不再續租，於是房東在7月初便開門查看房間，這時才發現房裏滿地垃圾，更留下了一隻小狗。

房東打開大門，看到房子裏都是垃圾，而且更有一隻小狗。（梨視頻）

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雖然影片裏房東一再埋怨房間都是臭味，又聯絡不上租客，令她十分氣憤，但網民很擔心獨留房間裏的狗狗。「看情況狗狗已有多天沒吃東西」、「怎可以將親人棄之不顧」、「冷血行為，如果房東沒及時去檢查，狗狗已被餓死」、「不能縱容這種虐待行為」、「希望房東善待狗狗，先餵飽要緊」、「狗狗沒有做錯，別發洩到牠身上」。

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