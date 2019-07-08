【棄養】狠心主人推唐狗下車　見綠燈即加速　狗狗窮追剩落寞身影

台灣宜蘭市昨日（7月7日）一宗棄養個案，引起了網民激烈討論。一名網民的行車記錄儀紀錄了整個過程，一名駕車飼主的在車來車往的馬路上棄狗，其後迅速駛走，遺下狗狗於街頭。據指，當地動植物防疫所已接手調查事件。

昨晚（7日），台灣宜蘭市的一名車主在馬路上目擊一宗棄養個案，其行車記錄儀將整個過程拍下。該車主將片段分享至Facebook群組，惹起網民眾怒，直批該飼主殘忍冷血。

該飼主打開車門，趕走狗狗後隨即駛走。（Facebook@宜蘭知識+）

▼▼▼▼點擊相片看該飼主棄養惡行▼▼▼▼

從車主上載的片段可見，前方一輛私家車在紅燈前停下，車門突然打開，一頭唐狗從車內走出，車門隨即關上。馬路上滿是車輛，環境非常危險。唐狗不知所措地繞著私家車走動，不消數秒，交通燈轉綠，私家車立刻駛走。唐狗嘗試跑步追上可惜不果，只留下落寞的身影。

片段的最後並未有交代狗狗的去向，不少網民們也對其安危甚感擔憂。多名網民索性親身外出尋狗，可惜仍不見狗狗蹤跡。

因片段清楚拍下該飼主的車牌，網民們揚言要將飼主「起底」，將他繩之於法。當地動保機構「收容所的過客」指，宜蘭縣動植物防疫所已接手調查事件。

▼▼▼▼棄養個案時有發生，外國曾有貓貓連同貓砂盆一併被拋棄▼▼▼▼