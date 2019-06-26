【領養貓狗】本港過萬戶養寵物家庭　曾計劃棄養　主要理由是...

香港政府統計處近日（6月21日）公布的《主題性住戶統計調查第66號報告書》中，有特別統計港人飼養貓狗的情況，當中令人驚訝的，是有約4.6%，即過萬戶受訪住戶，曾考慮不再飼養其寵物，即是有想過要棄養！

近年養寵物風氣盛行，不少人加入成為貓狗奴。（VCG）

香港政府統計處最新出版的《主題性住戶統計調查第66號報告書》裏，有統計全港住戶養貓狗的情況。這分報告在2018年3月至6月期間，訪問了住戶中最熟悉寵物情況的人士（包括外籍家庭傭工）。當中除統計本港住戶飼養貓狗的數目外，還統計住戶是否有棄養念頭、寵物得來的途徑，以及住戶入息等等。

本港養狗的人比養貓為多，喵星人要統治香港還需努力。（GettyImages）

全港約有40萬隻被飼養的貓狗

據資料顯示，全港有241,900個住戶有飼養貓或狗，佔所有住戶的9.4%。當中147,500個住戶是養狗，而103,000個住戶養貓。雖然大多數住戶只養了1隻貓或1隻狗，但也有住戶同時養了貓和狗，以及其他寵物。實際的飼養貓狗數目，是221,000隻狗和184,100隻貓，貓狗數量合共為405,100隻。

養貓狗住戶的入息中位數接近，兩者沒明顯差別。（VCG）

棄養念頭因土地問題？

值得關注的是，今次調查的住戶當中，有10,300個住戶表示，曾考慮不再飼養他們的狗或貓。至於為何產生棄養念頭，近86.4%的住戶表示，主要是由寵物引起，例如是寵物長大後地方不足、經常吠叫滋擾鄰居、寵物年老生病或抓刮傢俬等。

當決定要棄養時，大多受訪住戶表示，會將貓狗「賣給寵物店」，又或是「賣給親友」。

寵物被棄養，似乎無可避免地與土地問題有關。（VCG）

領養仍佔少數

問及受訪住戶的貓狗來源，貓奴狗奴的來源略有不同。34.8%狗隻是由寵物店購買，32.1%由親友贈送，領養的狗只有17.8%。至於貓隻，則主要是親友贈送得來佔33.4%，從寵物店購得的為19.9%，而領養得來的貓咪只有19.8%。即無論是貓或狗，領養佔比的都不足20%。

養狗的人多數是購買回來，而養貓的則主要是親朋送贈。（VCG）

養寵物要住私樓

什麼住戶會較常養貓狗呢？數字顯示，住私人房屋仍佔大比例，分別是85%養狗與63.8%養貓。相比住公營租住房屋與資助自置居所房屋要高得多，這當然也是受租住單位的規限所影響。

另外，飼養狗隻的住戶每月入息中位數為36,300元，而飼養貓隻的住戶每月入息中位數為37,000元，兩者入息相近。同時，如果每月收入較高，多養貓狗的比率亦會提高。

由於屋契等問題，要養寵物的話，基本上只能選擇私樓。（VCG）

以上有關資料，均來自《主題性住戶統計調查第66號報告書》的63至80頁，有興趣了解更詳細報告資料，可瀏覽政府統計處所公布的資料文件。