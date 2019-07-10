英超球星史杜列治家遭爆竊　懸紅30萬港元尋被偷狗狗

如果你的愛犬被人偷走了，你願會付出多少金錢將牠贖回來呢？ 英超球星表示，他願付出所有，30萬港元也不是問題，只希望狗狗能平安回家。

這就是史杜列治不見了的小狗，他們在一起已一年多了。（instagram@danielsturridge）

剛與利物浦約滿，成為自由身的英超前鋒史杜列治（Daniel Sturridge），昨夜（7月9日）回到洛杉磯住所時，發現家中被人爆竊，而且狗狗也被盜去。在擔心之餘，史杜列治隨即在Instagram裏發了多個貼文，希望有人提供線索，找回狗狗。

【點擊圖片細看Lucci的特徵，希望有人能找到並送牠回家】

Lucci是隻可愛的混種狗。（instagram@luccidapoochie）

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激動拍短片求助

史杜列治拍片表示「有人闖進了我在洛杉磯的住所，更搶走了我的狗。任何人知道是誰做的，我願付出金錢。」、「你是瘋狂的嗎？走到別人的家裏更搶了他的狗？」、「我只想我的狗狗回來，我不是錢的問題，2萬、3萬英鎊（約30萬港元），我也會給你。」、「你不可能在別的地方得到更多的錢，如果狗狗在你的手裏，我願付出更多，我只想狗狗回家。」

史杜列治激動地拍下短片，希望透過網絡盡快得到Lucci的消息。（instagram@danielsturridge）

史杜列治養的狗狗叫Lucci，是隻松鼠犬與雪橇犬的雄性混種狗。人狗相處已有一年多，史杜列治更替狗狗開了專用的Instagram帳號，不時發放狗狗萌照，至今已有1萬多個粉絲。

各傳媒都有報道Lucci被盜消息。（instagram@luccidapoochie）

史杜列治也找到了家門外的閉路電視視頻，發現曾有3名蒙面男子在他家門外徘徊，並越過籬笆，破壞了玻璃大門入屋。他指自己只是外出了2個小時，但家裏狗狗已不見了。他的IG裏更有一段爆粗影片，心急地希望能盡快找回狗狗，可見他對狗狗的珍視。網民得知事件後，都紛紛留言安慰，祝狗狗能早日回家，人狗團圓。