不要睡！暖男消防救出昏迷貓咪　為牠戴氧氣罩　結局超感人

當小動物被困災場時，最需要的是人類及時伸出緩手。 俄羅斯近日發生一場大火，一隻貓咪被困在浴室並失去知覺，幸好消防員及時將牠救出。由於貓咪昏迷，暖心消防員更找來氧氣並替貓咪戴上，最終貓咪醒來，並重投主人懷裏。

暖男消防救出貓咪，更替牠戴上氧氣面罩，貓咪死裏逃生。（Ruptly）

在俄羅斯西伯利亞Tomsk市，周一（7月8日）時發生了一場火災，一間兩層高的木屋起火，當時屋主並不在家。消防人員到場後，迅速將大火撲滅，並在浴室裏救出了一隻昏迷了的貓咪。

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救出貓咪後，消防員用對講機通知同袍，要求把氧氣面罩送過來。（Ruptly）

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從影片中可看到，一名消防員從災場裏匆匆走出來，手裏抓著一隻灰色貓咪的頸項。然後他把貓咪放在地上，隨即透過對講機，要求同袍將氧氣罩送來。他將氧氣面罩套在貓咪頭上，並一直輕撫貓咪背部，希望牠盡快恢復意識。幸好皇天不負有心人，經過10分鐘左右，貓咪終於甦醒過來，縱然貓咪神情顯得呆滯，但總算逃出鬼門關。

消防員從災場，小心奕奕地救出昏迷小貓。（Ruptly）

據當地傳媒報道，在災場裏還找到一隻小狗，但沒有受傷。大火起因暫時未明，只知道是浴室首先起火。由於火勢蔓延得很快，這次共出動了26名緊急救援人員到場。

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男子奮不顧身地衝入火海，希望及時把愛犬救出。（KUSI）