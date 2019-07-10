【棄養】腫瘤老狗呆等狠心主人回頭　得知被拋棄一刻流下眼淚

日前，台北一隻唐狗疑因年老及患病，而被飼主狠心遺棄。熱心市民發現狗狗在快餐店門前呆等，遂向動保組織求助。老狗被帶到義工家中休息後，臉上的笑容逐漸消失，眼眶溢出淚水，彷彿意識到已被主人拋棄。

在台北繁華的街頭，一隻唐狗孤零零地趴在一家快餐店門外，與周遭熱鬧的氣氛格格不入。數天前（6日），有熱心市民於晚上發現這隻唐狗獨自流浪，懷疑被人棄養，遂通知動保機構「金汪汪流浪動物家園」。

老狗「阿中」乖巧地趴在一家快餐店門外，等待主人回來。（Facebook@金汪汪流浪動物家園）

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機構義工接報趕到現場，看到狗狗身旁有一碗水，相信為熱心路人所提供。義工嘗試抱走狗狗，但牠總是躲開，未知是否想留在原地等待主人回來。幾經辛苦，義工才成功將狗狗抱上車。狗狗在踏入義工家門一剎，臉上燦爛的笑容消失了，雙眼泛出淚光，模樣令人心酸。

經檢查後，義工發現狗狗植有晶片，並得知狗狗名叫「阿中」，現年13歲。然而，晶片中登記的聯絡電話已失效，無法聯繫飼主。獸醫表示，「阿中」因未有絕育，睪丸位置長出腫瘤。由於「阿中」已屆高齡及心臟功能欠佳，切除腫瘤對牠而言屬高風險手術。但要是將腫瘤置之不理，它很有可能會流膿或潰爛。

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因手術風險甚高，義工們需得到原飼主首肯或放棄飼養權，才能為「阿中」動刀。目前，義工們已向台北市動保處求助，望盡快尋回原飼主。義工們指「阿中」愛撒嬌及乖巧親人，對牠的情況表示十分心疼。

義工們也希望藉此告知所有寵主絕育的重要性，避免「阿中」般的悲劇。