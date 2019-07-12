【領養貓】「琉球皇」出手救同伴　成就港女生沖繩收編浪浪

香港女生Toby上月獨遊沖繩，於車站附近偶遇一隻流浪幼貓，就此開展了一段人貓情緣。Toby眼見幼貓被路人漠視，遂鼓起勇氣將牠救走。在一名日本高中生的協助下，Toby現已暫時安置好幼貓，正為帶牠來香港作準備。人氣貓「琉球皇Oki」的飼主Jeffrey也曾經歷類似情況，Jeffrey得悉事件後立即回覆，和Toby分享自身經歷及有用資訊。

上月，港人Toby獨自到沖繩旅遊，原本平凡的旅程卻因一隻小貓而變得別具意義。她決定領養小貓，將小貓帶來千里之外的香港。她在Facebook上分享這段難忘經歷，隨即引來網民熱烈討論。

Toby看到一隻瘦弱的小貓在花槽中大聲求救。（Facebook@天下貓貓一樣貓）

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某天，Toby在小祿站附近購物後，甫離開店舖便聽到花槽中傳來貓叫聲。雖然貓叫聲絕不微弱，但路過的人們依然充耳不聞，揚長而去。Toby停下來觀察了近一小時，發現依然沒人向小貓伸出援手。於是，她走近小貓，並用身上唯一的貓零食餵小貓。小貓不消一會便將零食吃光，她遂把小貓抱出花槽。一名路過的高中生見狀，主動向她提供幫助，為小貓尋找獸醫院。這名熱心的高中生還答應暫托小貓一晚，將小貓帶到其住所休息。

手足無措的Toby突然想起「琉球皇Oki」的飼主Jeffrey曾經歷類似情況，於是便冒昧向其專頁求助。Jeffrey得悉事件後立即回覆，和Toby分享自身經歷及有用資訊。

為了帶小貓回港，Toby決定馬上回港準備相關文件，並暫時將小貓安置在醫院內。因她與小貓的相遇地點為小祿站（Oroku），於是便將小貓取名為Oroku。Toby指，醫院的職員會持續向她報告Oroku的狀況，並附上照片，讓她感到十分安心。

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跨國領養動物絕非易事，不但耗時，亦所費不菲，Toby卻從沒質疑自己的決定：「雖然要比一筆為數不少既入院費，對自己嚟 講都係負擔。但錢隨時可以再搵，如果我唔救oroku，呢幾日落大雨我諗佢都捱唔到好耐。」