【狗嚎叫】狗狗愛模彷救護車、警車笛鳴　如何讓牠停下來？

你在家聽到附近的警笛聲，可能是消防車、或者救護車，當想出去看看發生了什麼的時候，狗狗突然豎起耳朵跑出來，開始不停地學狼叫。不管警笛的聲音有多小，狗狗一聽到就會不停嚎叫，似乎是在跟誰對話一樣。這是怎麼回事？狗狗為什麼會對警笛聲不停學狼叫？

為什麼狗會對著警笛嚎叫？

狗對著警笛嚎叫的主要原因，是和牠們的狼祖先有關。雖然狗狗看起來非常可愛，沒有狼那麼兇猛，但牠們只是被馴化，而且人類用了很久時間通過培育改造了牠們的外表，牠們骨子裡還是狼的後代。雖然牠們的性格比狼要親人，但一旦狗狗開始嚎叫，你就會發現牠們還是和狼有著緊密聯繫。這種嚎叫已經被寫入狗狗的基因裏面，一旦狗狗聽到這種高亢的警笛聲，就會不自覺想起狼叫，繼而進行附和。

狗狗的嚎叫是在表達什麼？點圖看答案▼

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怎麼制止狗狗嚎叫？

如果警笛聲停止之後，狗狗就停止嚎叫，那沒什麼好擔心的。但如果狗狗不止在警笛聲出現的時候嚎叫，那主人還是要糾正牠們，避免被鄰居投訴或舉報（人家可能覺得你偷養了一匹狼）。先忽略狗狗嚎叫的行為，不要罵牠也不要管牠。等一段時間之後牠們停下來，給牠們零食獎勵。讓狗狗知道只有安靜下來才能有獎勵。

如果狗狗不止在警笛聲出現的時候嚎叫，那主人還是要糾正牠們，避免被鄰居投訴或舉報。（Kelsey Mirehouse／Unsplash）

如果狗狗是分離焦慮嚎叫，例如狗狗還會亂咬東西、來回不停踱步、不停啃咬自己的身體等，主人可能要花時間解決狗狗的分離焦慮問題，不然狗狗在你離家的時候，可能會叫上幾個小時。

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