【狗健康】狗狗貪玩非壞事　只要主人做對了這件事

大家總是在說，狗狗是一種貪玩的生物。它們玩起來會十分瘋狂，甚至會因此而忘記時間以及一切的東西。不知道各位有沒有想過這個問題，狗狗為什麼那麼愛玩耍呢？誠然，這可能是生物的本性。但其實，玩耍這件事情，對於狗狗們來說，其實玩耍是它們生命當中十分重要的一部分，畢竟，它們需要通過玩耍來了解自己所需要的生活。

玩耍其實是狗狗的學習方式

當狗狗還是一隻幼犬的時候，它們需要學習很多的技能和知識。然而這些技能和知識都是通過玩耍的方式學習到的。特別是對於幼犬而言，它們玩耍的遊戲，以及玩伴都會影響它們成年後的性格和行為模式。同時，當狗狗在和其他生物玩耍的時候，其實也在尋找著自己的定位，看看在這個家裡面，到底誰才是主人。對於成年犬來說，玩耍則是一個釋放壓力，和主人建立良好的溝通和關係的橋樑。

跟幼犬玩耍需要注意的地方

1. 在什麼時候跟幼犬玩耍

狗狗在3~12周大小的時候，就開始進入了社會化的階段。狗狗在這個階段會瘋狂地吸收外界的信息，充實自己的大腦。狗狗在這個階段，會學習如何去面對這個世界上，它們會見到的東西。在狗狗長到第七週左右，它們就開始學習狗與狗之間該如何相處，通過和母犬以及兄弟的互動，它能學會如何控制自己咬人的力度，以及與其他狗狗交流的肢體語言等等。如果狗狗在這段時間裡面，沒有進行充分的學習，那麼長大以後，它們就會變成一隻麻煩的狗狗。

2. 和幼犬玩耍的重點

跟幼犬玩耍的時候，千萬不要單純地僅僅只是陪它們玩，消耗精力。聰明的主人會在這個時候，在玩耍的過程當中加入訓練的環節，寓教於樂。如果狗狗在玩耍的過程當中出現了咬人的情況，我們要及時地制止。同時，我們還要用玩耍的方式，將磨牙玩具介紹給狗狗，讓它知道，這個玩具是可以啃咬的，降低它們對於沙發或者其他物品的興趣。同時，我們還可以在玩耍的過程當中，鞏固自己作為主人的地位，每次的玩耍，主導權都要好好地把握在自己的手上。

跟幼犬玩耍的時候，千萬不要單純地僅僅只是陪它們玩，消耗精力。（Pinterest）

如何跟一隻成年的狗狗玩耍

當然，成年犬因為性格和世界觀以及趨向於完整和穩定，所以它們不再需要從玩耍當中學習一些新的知識，然而這並不代表著成年犬們就不需要玩耍。剛好相反，玩耍對於成年犬來說也是極為必要的。玩耍可以成為狗狗日常運動的一部分，讓它們保持身體健康，緩解它們所承受的心理壓力。當然，當成年的狗狗年齡到達一定的年齡時，主人可以通過陪狗狗玩耍的方式，來延緩狗狗老化的速度，適度地玩耍可以延長狗狗的壽命。

當成年的狗狗年齡到達一定的年齡時，主人可以通過陪狗狗玩耍的方式，來延緩狗狗老化的速度。（Pinterest）

對於狗狗來說，玩耍是它們生活當中十分重要的一部分，狗狗貪玩並不是一件壞事，畢竟狗狗在這樣的玩耍活動當中，獲得不少的好處。所以，當主人有空的時候，還是多帶狗狗到附近的公園或者是沙灘上面玩耍。主人參與到狗狗的遊戲當中，其實也能讓狗主人鍛煉。何樂而不為呢？

【本文獲「巨小萌」授權轉載，微信公眾號：jumenglive】