【貓插畫】貓貓變成人類會怎樣？20張日插畫師筆下的貼地生活照

如果貓咪有一天變成人類，牠們的生活日常會是怎樣？ 日本便有插畫師打破思維模式，像貓咪擬人化起來，舉手投足都是人類般，但保留貓咪原來樣子，實在是相當有趣。如果貓咪都要去上班，牠們迫上車廂的樣子，想起便覺得不可思議。

我們都是打工貓！（instagram@mofu_sand）

對許多貓奴來說，貓咪才是主人，他們只不過是奴才，心甘情願去做鏟屎官。但假如有一天，貓咪都化身成人，牠們的生活日常會是怎樣的呢？牠們會肯每天早起上班？要齊齊迫巴士？放工後要應酬？還要照顧自己的孩子？貓咪的社畜生活，實在令人覺得有趣。

【點擊圖片，看變成人類的貓咪們，生活是如何度過】

每天都迫著上地鐵，這不就是生活日常嗎？（instagram@mofu_sand）

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貓咪平日總是一副慵懶的樣子，如果要每天買東西煮飯，不知會如何呢？當貓咪變成港女後，牠們還是要為變靚而努力化妝、疏毛？又有可能要到街市選購平價食物，每天接送兒子上學。這些行為，不正是社會的日常寫照嗎？

【如果貓咪是港女的話？點擊圖片看貓咪的生活日常事】

師㚫的日常？拿著餸菜也要聊天。（instagram@mofu_sand）

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這些貓咪插畫，每張都可愛到極，用它來當電腦Wallpaper最為合適。如果你也喜歡這插畫師的畫風，便一定要追蹤她的IG，除了貓咪擬人化外，還有貓咪與美食的結合，也是相當有趣可愛。