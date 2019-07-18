【寵物變神獸】插畫師開網店　為你家中毛孩變成Pokemon主角

你是精靈寶可夢（寵物小精靈）訓練員？還在沉迷Pokemon Go遊戲？又或你是Pokemon遊戲卡的高手？無論你是哪一類人，只要喜歡Pokemon的話，便應該對這DIY卡有興趣。 有插畫師開設了網店，專門替寵主把毛孩繪畫成遊戲卡，並容許你修改設定當中的技能、屬性、能力值等等，令寵主可擁有一張獨一無二的Pokemon卡。

主人認為我經常吠叫，所以我的技能就是Bark！（instagram@steph_parcus_wildpets）

精靈寶可夢（寵物小精靈）自面世以來，一直紅遍全球，更是許多人童年回憶。而在1996年10月時推出的精靈寶可夢卡牌，更風靡萬千寶可夢迷，可以盡情收集。正因為精靈寶可夢卡牌大熱，有廠商藉機推出一項特別服務，就是讓毛孩主人可客製化卡牌，讓家中毛孩變成寶可夢卡牌，這是獨一無二，更具收藏意義和價值。

愛龜的技能，是躲藏並可避開所有攻擊。（instagram@steph_parcus_wildpets）

+ 24 + 23 + 22

客製化過程簡便

首先，只要你把家中毛孩照片與相關資料，上傳給廠商，他們便會替你找插畫師，親手替你繪畫設計出一張世上獨一無二的珍貴卡牌。為了讓卡牌更與眾不同，你可客製化許多資料，包括名字、類型、生命值、身高體重、品種、招式名稱和攻擊威力及描述、屬性、弱點、防禦力以及稀有度等等。

按步驟便可製作，遇到不明白時，也可聯絡插畫師尋求協助。（Etsy）

主人有趣的設定，令這卡很有特色。（instagram@steph_parcus_wildpets）

當中最為有趣，就是替自己的愛寵加上技能。你可參考其他人的設計，例如有人覺得家中愛貓總是在睡覺，因此技能是Sleep，發動時就會回復20點生命值。另一項技能是擲硬幣，如出來結果是公仔頭，所有防守的Pokemon都會被扣血。這些技能都任你天馬行空，大可盡情發揮，也不用貪心破壞遊戲平衡。

500多元就能為愛寵製作神卡！而且這都是獨一無二的。（網頁截圖）

要製作這Pokemon卡，不用花費太多，繪畫毛孩連製作卡，以及郵寄到港只需500多元。當然，如果你有額外要求，也可聯絡插畫師方面，例如是會否需要一款圖案有多張卡，又或是要替愛寵畫出多個款式，這些都很具彈性，插畫師能作出配合。你是否也心動，想讓家中毛孩變成神獸呢？