【復康狗】慘遭吸毒飼主砍前肢　狗狗大難不死　立志報答人類

生命力的頑強往往超乎想像，烏克蘭這隻名叫「True」的狗狗便是最佳範例。牠的前肢慘遭吸毒的前飼主砍斷，令牠命懸一線。幸好，牠最後還是活過來了，目前更努力學習，希望可成為治療犬的一員。

去年，烏克蘭一頭名叫「True」的混種狗遭逢巨變，其前肢被染有毒癮的飼主砍去。俗語有云：「大難不死，必有後福」。True熬過了這關，幸運地被一對加拿大情侶收養，現正積極朝成為治療犬的方向前進。

這頭名叫「True」的狗狗被前飼主砍掉前肢。（Instagram@true.cause4paws）

遭吸毒飼主砍斷前肢

事源當時True正在花園自娛，撥開泥土挖出小洞。牠的飼主因吸毒而神智不清，竟僅僅因為True此舉，便砍掉牠的前肢作為懲罰。身負重傷的True逃到鄰居家，該鄰居隨即致電收容所求助。其後，當地的收容所聯絡了遠在加拿大的動保機構Cause 4 paws，希望他們能幫忙分享True的經歷及籌款。

加拿大籍情侶31歲Erin Blaak和33歲Romain Avril透過網上知悉True的經歷，隨即表示要收養牠。去年12月，True終於飛抵加拿大，與二人會面。家中已養有兩狗的他們表示，本來沒打算再添狗狗，但得知True的經歷後感到心碎，立刻決定要收養牠。

一對加拿大情侶收養了True。（Instagram@true.cause4paws）

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True很快便適應了新家的生活，更克服了過往的創傷，學懂如何用後肢走路，甚至還能跳上床及梳化。近月，牠開始學習使用狗輪椅及裝上義肢，康復進度亦甚理想。二人目前正幫助True學習成為治療犬，他們解釋指：「希望True能夠為裝有義肢的人們，帶來快樂及啟發。」

他們同時補充道：「看到世界各地有那麼多虐畜事件，令我們很傷心。現時正欠缺可以阻止這些行為的法律。」