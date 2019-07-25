【狗行為】被棄狗狗跳火車狂奔200公里　背後藏心酸理由

對狗狗而言，飼主就是牠的一切；一旦認定了飼主，牠便會奉上絕對的忠誠。西伯利亞一隻狗狗因被主人棄養，而乘上沿西伯利亞鐵路行駛的火車，退回給狗舍負責人。豈料，當火車在中途停下時，狗狗瞬即逃離車廂，往主人家的方向奔跑了近200公里，令義工們心酸不已。

現年一歲的鬥牛獒Maru，生於西伯利亞Novosibirsk地區的一個狗場，半年前交由一對住在Krasnoyarsk地區的夫婦飼養。然而，這對夫婦近日以過敏為由而棄養牠。狗狗被送上返回狗場的火車，但牠在中途逃走，狂奔200公里回到該夫婦所住的地區。

被飼主遺棄的鬥牛獒Maru。（Siberian Times）

當該對夫婦致電狗場負責人Alla Morozova，表達棄養決定；雙方達成協議，同意 經火車將Maru送回狗場，途中由一名服務員負責同行看守。火車行駛了約200公里後，便在一個中途站停下。此時，Maru突然用手掌打開車門，跳下火車。不消數秒後，牠的身影便消失得無影無蹤；同行服務員曾大聲呼喊，但牠始終也沒有回頭。

該名服務員立刻致電Maru飼主，表示Maru走失了；其飼主僅致電Alla轉述消息，並明言拒絕前往尋找Maru。Alla對二人反應大感不滿：「他們好像完全不傷心，以為送走了狗狗就推卸了所有責任。」

Maru下車的車站與被發現的車站相距200公里。（Siberian Times）

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無緣多見飼主一面

約兩日後，一名義工在Krasnoyarsk的工業地區發現了Maru。該義工指，Maru當時已筋疲力竭，走路一拐一拐的，而且腳掌也有擦傷痕跡。據指，該工業區已非常接近Maru飼主的住所，可惜牠始終無法再見主人一面。該義工其後駕車將Maru送往Novosibirsk，交給Alla。

Alla表示，Maru因被火車的巨響嚇怕，加上主人又突然不知所蹤，出現驚惶失措的反應。她同時亦對Maru的「壯舉」感到愕然：「牠從來沒到過住所附近的地方，但牠竟然選對了路，而且沒被森林內的狼或熊襲擊。」Maru現時已回到出生地，與親生父母團聚，傷勢亦以日漸痊癒。