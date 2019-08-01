6狗離奇失蹤　寵物保姆解釋被質疑　警方介入調查

自6月底起，英國伯明翰發生多宗狗狗失蹤案件，最離奇的是這些狗在走失時，都是由同一名寵物保姆在遛狗，事件引起廣泛關注，現時警方已介入調查，希望盡快找回狗狗。

狗狗Freddie成為第6位被害者，現時沒有任何狗狗消息。（facebook@DogLost.co.uk）

英國近月發生多宗走失狗狗事件，涉及4名狗主與6隻狗狗，在同一社區裏走失了愛犬，而且當時狗狗都是交予寵物保姆照顧。事件極不尋常，有關當局已介入調查。據悉這些狗狗都是生活在英國伯明翰的Tamworth，牠們的主人都聘用了Louise Lawford作為寵物保姆，協助帶狗狗外出散步。

現時已有6隻狗狗失蹤，她就是當時照顧著狗狗的寵物保姆Louise Lawford。（網上圖片）

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在狗狗報稱走失後，各狗主已在不同平台廣泛宣傳，希望能找回愛犬。在尋狗平台Dog Lost上，更懸紅10,000英鎊，希望有人提供到狗狗消息。但失蹤後的狗狗一直沒有消息，縱然曾傳出在走失狗狗200公里位置找到狗屍，但未能證實兩者有關。

其中一個小插曲，有同名寵物保姆被騷擾，因網民誤以為她是走失狗狗的人。（facebook）

大家都很關注寵物保姆的解釋，雖然她稱是在帶狗狗到叢林散步時，突然聽到槍聲，狗狗被被嚇怕後爭脫逃去，但此說法卻受到質疑。其中一名狗主Becky Parsons表示，她會在假日時將狗狗Pablo和Maggie交托給Louise，先前已使用過3次同類服務，都沒有出問題。「但現在已有5隻（7月底前曾至6隻）狗狗失蹤，牠們幾乎都是八哥犬。而且我家的狗狗腳掌出了問題，牠基本上是沒法跑得動的，因此我很質疑狗狗逃去的說法。」

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現時警方仍在調查中，未能確定寵物保姆是否涉罪行，希望有相關消息的人能盡快與警方聯絡，以尋回狗狗。失蹤的狗狗分別是：8歲的八哥犬Pablo、6歲的積羅素犬Maggie、5歲的八哥犬Ralph、18個月大的法國老虎狗Jack、3歲的八哥犬Charlie和10歲的八哥犬Freddie。