【狗行為】狗狗亂咬傢俬　4個解決方法一定要知

狗狗拆家怎麼辦？ 先對所有「關起來、打、換條狗」的回答表示反對，這全部不是正確解決問題的方式，只會產生更多的問題，甚至引發狗狗的心理陰影，甚至導致棄養行為。

我們先要搞清楚，什麼原因狗狗會亂咬東西？

1，幼犬時期，磨牙、玩耍、試探所有新奇好玩的東西，是形成亂咬東西的高發時期。

2，長時間沒有充足的運動，長期關閉在家中，精力完全無處發洩，是引髮亂咬的主因。

3，部分狗狗焦慮的情緒狀態，會轉移在咬東西上。

以上三種情況，並不是打就能解決的，如果打能解決一切，就不需要訓犬師這個職業的存在了。打只能讓你對被要壞了東西出口氣，並不能讓它理解是因為亂咬了東西被打。

徹底關起來更加是把問題激化，除了沒有充足運動之外，還長時間在一個狹窄空間被禁閉，焦慮、煩躁、苦悶、躁狂，只會引發更多的行為問題，根本不能解決亂咬的情況。

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需要徹底解決亂咬家中物品的問題，我非常建議分成4個關鍵步驟來處理：

1，給予狗狗充足的運動，生命在於運動，養一隻狗不是餵飽就行，要滿足它的運動需求，它的運動得到滿足，就能徹底的把精力放在對的地方，而不會在家中搞破壞，別以為有任何的其他秘笈可以解決亂咬的問題，帶它外出多運動，是最最最最最有效的方式，每天2次，每次半小時到一小時，你的狗狗會乖很多很多。至於說沒有時間的人，自己問一下自己，沒有時間當初為什麼要養一個動物？不買一個布娃娃？

2，徹底清理家中物品，特別在幼犬時期開始。把家中地面、低矮位置的亂七八糟物品收起來，該用箱子裝的用箱子裝，該換帶蓋子的垃圾桶就換個垃圾桶，當你把所有雜亂的東西收起來，你的狗狗就少了很多吸引它亂咬的東西，你的家中也更整潔舒適，就這麼一個舉動，就能從源頭杜絕大量狗狗亂咬的行為發生，何樂而不為？但是很多人家裡亂七八糟放滿東西在地上，狗狗對各種氣味、物品天生就有強烈的興趣慾望，不咬難道就看著流口水？

3，對家中的物品、區域宣示主權，讓狗狗知道這些物品是你的，這些區域它不能靠近。具體做法：把食物擺放在不希望它靠近的區域，例如垃圾桶、茶几、餐桌上，一旦靠近立即推開，直到它完全放棄、忽略之後，可以把額外的食物獎勵給它，以表示這個區域屬於主人控制，它不能隨意進入乃至嗅聞，不管裡面有什麼好玩好吃的都不行。

4，用常咬物品訓練：對於它經常咬來玩卻不應該咬的物品，例如紙巾，拖鞋，可以拿出來進行隨意丟放，但禁止它追咬，它可以平靜的看著我們操控這個物品卻不能動口，如果它做不到就用手推開它，如果它能不靠近、坐著、離開，則給予獎勵。

搞清楚狗狗為什麼會做這個行為，然後用正確的方法去讓它明白怎樣做才是我們所期望的，而不是打罵、關閉、懲罰、棄養，做個負責任的主人，做個聰明的人類，用智慧去解決狗狗帶來的麻煩，而不是用暴力去對待一個弱小的、我們帶回家的可愛狗狗。

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