【狗行為】狗狗咬人前有先兆　一文教你讀懂狗狗情緒

狗狗其實像人一樣，具有很豐富的情感，它們也會開心、悲傷、焦慮和害怕。我們如果不了解狗狗的話，我們並不知道它在表達什麼。如果我們能了解狗狗身體行為所表達出的情緒，我們就可以知道它處於什麼狀態，我們可以相應的用合適的方式，讓它們可以更快樂。 下面我們就給大家介紹一些狗狗不同情緒狀態下的外在行為，喜歡狗狗的朋友或者養狗的小伙伴，可以來了解一下。

1.放鬆狀態下，狗狗比較容易讓人親近

如果一隻狗狗沒有什麼威脅性，它通常是一種放鬆的姿態，尾巴是向下的，耳朵會是向上的狀態，通常狗狗會把頭也抬起來，然後還可能會長大嘴巴，把舌頭伸出來。

同樣鬆散的姿態，還會表現在四條腿上，看著是很輕鬆的樣子。

這個時候的狗狗是比較放鬆沒有攻擊性的，我們可以靠近。

放鬆狀態下，狗狗比較容易讓人親近。（Getty Images）

2.警覺和好奇

如果當狗狗表示出警覺或者對某些事物產生好奇時，它通常會閉上嘴巴，眼睛和頭都是向前的。這個時候狗狗的耳朵會略微向前，尾巴向上。有時候尾巴也可能會向側面移動，身體或許也會跟著頭略微向前傾。

因為他們正在集中精神研究它們好奇的事物。

如果當狗狗表示出警覺或者對某些事物產生好奇時，它通常會閉上嘴巴，眼睛和頭都是向前的。(VCG)

3.積極主導、好鬥

如果是一隻有控制慾望的狗狗，當它覺得自己仍處於想控制對方的狀態中，它通常會身子向前傾，耳朵向前傾，嘴唇會稍稍彎曲。這個時候可以注意下狗狗的鼻子，它們的鼻子可能會起皺，在狗狗臉部前額還能看到有垂直的皺紋，嗯，它在皺眉。

當狗狗將嘴巴保持在“C”形狀時，你可能能看到它露出牙齒和牙齦。這個狀態下，狗狗的的前腿可能保持一種僵硬的姿勢，背也會抬起來。

而如果這隻狗狗恰巧是比較好鬥的，那麼它可能會把尾巴塞在腹部，不會搖來搖去。

當狗狗將嘴巴保持在“C”形狀時，你可能能看到它露出牙齒和牙齦。這個狀態下，狗狗的的前腿可能保持一種僵硬的姿勢，背也會抬起來。（李澤彤攝）

4.有攻擊傾向

如果一隻狗狗是有攻擊傾向的狀態，和3的姿勢比較相似，但是他們的尾巴會向下，不會塞在腹部，而且會發出低吼的聲音。

5.擔心和害怕

如果狗狗處於一種害怕的情緒中，它的身子會略微沉下去，但是頭不會低下去，而且不會與你們有眼神的接觸，會試著舔爪子或旁邊的東西，以此來緩解它緊張的情緒。有些狗狗緊張的時候，還會舉起一隻爪子。

如果狗狗處於一種害怕的情緒中，它的身子會略微沉下去，但是頭不會低下去，而且不會與你們有眼神的接觸（VCG）

6. 完全放鬆

如果狗狗處於完全放鬆、順從的狀態，它可能會仰臥，露出肚皮和脖子，眼睛可能還會閉著，耳朵也是平放在頭部，尾巴貼著肚子。當狗狗呈現這樣的狀態，說明它是真的很信任當下的人和環境。

當狗狗呈現這樣的狀態，說明它是真的很信任當下的人和環境。（VCG）

7.活潑好玩

如果一隻狗狗比較頑皮好動，它會把身子的前端放低，身子後端拱起來，尾巴高高的，感覺就像在伸懶腰。這個時候它們嘴巴可能是張開，吐出舌頭。顯得很開心的樣子。

我們了解了狗狗的一些情緒的外在表現形式，就能避免一些不必要的問題產生，例如我們知道狗狗已經處於緊張、憤怒的狀態，我們最好不要再去激怒它。而如果它處於放鬆狀態，我們就可以輕鬆的與它互動。

如果一隻狗狗比較頑皮好動，它會把身子的前端放低，身子後端拱起來，尾巴高高的，感覺就像在伸懶腰。這個時候它們嘴巴可能是張開，吐出舌頭。顯得很開心的樣子。（Gettyimages／視覺中國）

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