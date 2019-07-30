【狗狗心理】幼犬一生有兩個恐懼期　主人應及早發現免成後患

從出生到18個月，狗狗會經歷兩個不同的恐懼期。在這段時間裡，小狗可能會表現出對以前感到安全的情況、物品或人突然恐懼起來。狗狗的恐懼期是暫時的，但是如果處理不當，隨著時間的推移，牠們會變成永久性恐懼。

小狗第一次恐懼期：第8-12周

當小狗在8到12周大的時候，牠們會進入「恐懼衝擊期」，在此期間牠們慢慢學會區分安全和危險。也許你的小狗在沙發上吠叫，或者在新朋友面前會躲起來。那是因為牠正在學習理解牠周圍的世界，而這個世界裡，每個物體或人都被重新評估。

“恐懼衝擊期”時小狗可能會在沙發上吠叫，或者在新朋友面前會躲起來（Instagram@puffie_the_chow）

以前還在野外的時候，這個年齡的狗狗會和牠們的媽媽一起野外打遊戲和打獵，以瞭解環境中安全和危險之間的區別。這些經歷有助於發展牠們戰鬥或逃跑的本能，並幫助牠們在發育完全時，生存下來。

助於發展牠們戰鬥或逃跑的本能（Instagram@husky_lover_love）

當然，現在我們的狗狗並不需要為野外生存而戰。但是在狗狗恐懼的形成期，這些記憶都會影響牠的一生，所以我們應該儘量提供積極美好的經歷，來幫狗狗建立信心

▼▼點擊查看如何減低小狗的恐懼

2、狗狗第二次青少年恐懼期：第6-14個月

如果你的幼犬，之前和某些東西是相處得很好，但之後又變成很害怕牠們，那麼牠有可能進入了第二個恐懼期。也被稱為「對情況的恐懼期」，這一階段通常發生在狗狗的生長突增以及幼犬的性成熟時期。這是一個正常的發展時期。

“對情況的恐懼期”發生在狗狗的生長突增以及幼犬的性成熟時期（Instagram@doglover_s）

青春期的恐懼期對人們來說尤其困難。狗狗的恐懼可能是新的、不可預測的。有時候，狗狗是害怕陌生人，有時候，狗狗害怕花園水管。而在此之間，主人始終保持投射平靜、自信的氛圍很重要。

主人始終保持投射平靜、自信的氛圍很重要（Instagram@nicehike）

▼▼點擊看如何處理狗狗被一個新物體或經歷嚇到

+ 2

青春期的恐懼期會給你和狗狗帶來壓力，但這對大多數狗來說，這些發育恐懼期是暫時的。在狗狗害怕的時候，你能做的最有幫助的事情是避免緊張的情況，並在日常中提供積極的強化。在我們的訓練和強化下，狗狗也會克服恐懼，一步步走出來的。

在我們的訓練和強化下，狗狗也會克服恐懼，一步步走出來的。（Instagram@mascotislandia）

【本文獲「巨小萌」授權轉載，微信公眾號：jumenglive】