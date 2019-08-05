【8.5罷工】獸醫可罷工？　NVP：爭取什麼都不能凌駕動物健康

修訂逃犯條例爭議引起連串示威及不合作運動，示威者由最初的一區遊行演變成多區「游擊戰」，民間發起今日（5日）罷工行動。非牟利獸醫服務協會（NPV）主席麥志豪，今天凌晨於其個人facebook發文指，NPV全線診所今日將會照常運作，醫生、姑娘均會緊守崗位：「爭取什麼都不能凌駕動物的健康。」但麥指，允許員工以私人衣著表現其政治取向，譬如穿著黑衣服、佩戴黑口罩，惟工作期間需要穿著整齊制服。

市民今天（8月5日）發起不合作運動，導致多區交通癱瘓。（資料圖片）

▼▼▼多區市民發起不合作運動▼▼▼

+ 11 + 10 + 9

牽涉醫療應保持專業

非牟利獸醫服務協會（NPV）執行主席麥志豪接受《香港01》訪問時指，診所部分醫護人員受不合作運動影響，比原定上班時間稍遲返回診所，至今日中午12時許，診所的服務已經恢復正常。由於上午已有4、5名醫生回到診所內，未有影響緊急醫療服務：「客人都體諒，有部分等咗個幾鐘，暫時無不愉快事件發生。」

「動物醫療唔可以發起罷工、不合作運動，我唔容許、亦都無退讓。」麥指出，未來仍有機會出現其他不合作運動，不過對診所實際影響不大，醫護人員亦會繼續緊守崗位：「如果大家從事嘅職業係牽涉到醫療、消防、新聞，對市民有影響嘅時間，應該盡量保持專業。」

爭取什麼都不能凌駕動物的健康。 非牟利獸醫服務協會（NPV）執行主席麥志豪

麥志豪認為動物醫護人員不允許罷工。（資料圖片）

不干涉員工個人衣著

麥表示，不會干涉員工的政治立場，亦允許員工以私人衣著表現其政治取向，譬如穿著黑衣服、佩戴黑口罩，惟工作期間需要穿著整齊制服。為保持診所內的醫療氣氛，麥不允許在診所裡張貼具政治色彩的海報、字句，避免在診所引起任何爭執：「工作嘅過程不容許帶政治立場、表態。」