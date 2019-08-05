聞浪浪被槍殺　黃明志與蕭敬騰合唱神曲《流浪狗》　諷人類無情

愛護動物的心，應該是每個人都應該擁有。 近日馬來西亞歌手黃明志邀得台灣歌手蕭敬騰合唱了一首《流浪狗》，隨即贏得網民大力支持，並稱這是神級組合。這首歌的內容，是圍繞著無家可歸的流浪狗心聲，牠們之所以出現，不就是因為人類無情的棄養、商業的大量繁殖所致嗎？

短短兩天，已有70多萬瀏覽人次，大都家都為這MV感動，更了解毛孩要面對的問題。（YouTube@Namewee）

大馬鬼才黃明志向來以關心社會議題，樂於做善事而令人印象深刻。近日他為無家可歸的毛孩編寫新歌《流浪狗》，並力邀台灣金曲歌王蕭敬騰合唱，這對神級組合攜手為浪浪獻出愛心，更希望藉歌曲來傳遞訊息，讓更多人明白浪浪的心聲，從而改變自己心態，努力去關懷身邊的浪浪。

【點擊圖片看《流浪狗》這MV裏所帶出的浪浪悲歌】

因耳聞流浪狗被槍殺，黃志明為毛孩們作歌，希望喚起更多人關注流浪狗的權益。（YouTube@Namewee）

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歌詞帶出浪浪辛酸

雖然黃明志與蕭敬騰生活在不同地區，但他們都很關心流浪狗，會付出時間與愛心去救助牠們。黃明志更指出，在馬來西亞有不少浪浪，是被人在投訴後直接射殺，以免浪浪咬人或影響市容。而在《流浪狗》一曲裏，更是說出了浪浪們所要面對的問題。

被棄養：

「他說他朋友的朋友，主人劈腿分手，搬走卻不帶走，還把他丟棄在巷口」

「他朋友朋友的朋友，長滿了蛆蟲惡臭，他媽說害怕傳染抱歉家裡有小朋友」

成配種機器：

「我還有個朋友，他來自繁殖場有優良血統，從小不停被強制配種，必須保持純種」

被安樂死：

「有的身上貼著標籤，全都來自寵物店，沒人買過了期限，老闆也只能說抱歉，店裡沒空間，命運就快被終結，要從魔掌逃出生天否則隔天就要升天」

狗狗付出很多 人類卻無情棄養

流浪狗被人類棄養、欺凌外，牠們更是無依無靠，每天只得徘徊街頭尋找食物，又害怕被捕狗隊捉走，在漂泊的風雨中艱辛度日，牠們其實只想要個安樂窩，可以好好生活。

另外，歌詞中也帶出了人狗之間的關係。「你餵我一口飯，我就把你當主人，我願意赴湯蹈火」、「為你賣命為你犧牲，我可以逗你笑分憂解悶，雖然我很笨，要永遠當你的玩具，也是你的守護神」，句句都是講述狗狗為人類的奉獻，但仍有不少人不懂去欣賞，甚至是殘害狗狗「人類說很好玩，就把你手腳砍斷，被香菸熱水亂燙，有的長期被凌虐綑綁，他們的惡行惡狀，我們卻不能夠反抗，若發動攻擊將會受到法律嚴厲的審判」。

兩大巨星合作，有沒有讓你更明白到流浪狗的辛酸。（YouTube@Namewee）

誰擁抱我 誰說愛我 一輩子的承諾 卻讓我漂泊在風雨之中 就讓我自由 讓我墮落 讓我安靜沉默 消失在不知名灰色巷弄 《流浪狗》-黃明志、蕭敬騰

除了MV外，黃明志也發布了拍攝花絮，讓述為何要拍這MV。（YouTube@Namewee）

除了發布《流浪狗》這MV外，黃明志也發布了MV製作花絮，當中提到創作靈感，是想傳遞流浪狗的心聲，「每個人都有自己關注的事情，例如說我關注流浪狗，我就幫，如果你關注流浪青蛙，你就幫助流浪青蛙，如果每個有能力的人，做自己想做的，幫自己能力範圍内可以幫到的，你想去幫就去幫，一人負責一個動物，這個世界就會變得美好，因爲每一塊都有人去照顧到。」

雖然一個人的能力很有限，但如果每個人都肯付出一些，「做能力範圍的事」、「以領養代替購買」、「以結紮代替撲殺」「可以不愛，請別傷害」這樣流浪狗的問題將有望慢慢解決，人與狗的關係亦能變得更和諧。

【點擊圖片看蕭敬騰有多喜歡狗狗，雖然有報道指他從來都不遛狗，但原來背後有著窩心原因】

蕭敬騰視貓狗如子女。（《今晚九點見》節目截圖）