【狗游水】主人裝遇溺　他看到這幕下秒超後悔：不應戲弄狗狗

再次證明，狗狗是忠於主人，牠們有著無私奉獻的精神。 一段狗狗跳到湖裏救主人的影片，近日在網上瘋傳。網民大讚狗狗英勇果斷，是忠犬的典範。但主人卻回應表示，當初真的不應該騙牠，害狗狗擔憂。

忠犬躍到湖中，欲拯救看似遇溺主人。（facebook@Jenifer Correa）

狗狗是人類好朋友，也是忠誠的伙伴。近日在網上便瘋傳一段狗狗躍進湖裏救主人的影片，並得到大量網民讚好。但其實拍攝影片的日期已是4年前的事，不過最近再次被網民與傳媒關注，因為狗狗的英勇行為，實在很值得去表揚。

【點擊圖片看英勇的Princesa，如何躍到湖裏救主人】

狗狗本來是趴在湖邊休息，沒想到看到主人擬似遇溺的一幕。（facebook@Jenifer Correa）

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這隻英勇的狗狗叫Princesa，是女孩子來的，與主人Jenifer Correa住在巴西的瓜拉圖巴（Guaratuba）。從影片中可看到，當時狗狗Princesa正趴在湖邊，當回頭看在湖裏嬉水的男主人時，留意到男主人沒有反應，甚至開始浮在水面。這時狗狗Princesa奮不顧身躍到湖裏，並試圖救出遇溺男主人。

Princesa與主人一起相處了多年，感情十分深厚。（facebook@Jenifer Correa）

狗狗Princesa的舉動，令男主人和拍片的Jenifer都十分驚訝，想不到這惡作劇會令狗狗有這麼大反應，他們亦因此產生了強烈的罪惡感，後悔讓狗狗產生不必要的驚恐。因此更下定決心，承諾要讓狗狗Princesa生活得幸福美好。

【點擊圖片看英雄狗Princesa有多可愛】

Princesa有雙憂鬱的眼神，但其實牠活潑開朗，是個開心果。（facebook@Jenifer Correa）

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影片發布至今已有超過1200萬瀏覽人次，網民大讚狗狗Princesa是「真英雄」、「勇敢的忠犬」、「這就是愛的表現」、「難以置信的英勇，值得表揚尊敬」「有沒有開罐罐作獎勵？」、「別再戲弄狗狗了，牠真的在擔心」。