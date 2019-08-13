【寵物善終】老狗捨不得主人　選了一個特別日子到天國相聚

上月《香港01》曾報道台灣有位狗主離世後，因膝下無兒，只有一位年屆15歲的「狗兒子」，於是家人決定讓牠披上孝服，現身靈堂向親友答禮。這位狗兒子在靈堂上雙眼一直通紅、神色憂傷，上萬網民看到這幕都感到心酸...... 送別狗主後，熱狗交由同住的姑姑和表姊照顧，昨天（8月12日）傳出熱狗離開的消息指，熱狗選在相隔1個月後的同一日，去當天使陪伴狗主。

狗主的家人在網上發文指，熱狗在「同一個日子」離開了。（facebook群組截圖）

「熱狗選在同一個日子，去陪伴哥哥當天使了。」狗主的家人傅達綸接受《香港01》記者訪問時指，「哥哥」是他的表哥，今年初發現患上胰臟癌，並於7月11日離世，事隔一個月，他的愛犬「熱狗」在8月11日離世。熱狗是隻15歲的老狗，牠從出生開始已經伴隨著狗主，感情猶如至親。牠上月送別狗主後，今個月亦在睡夢中離開，對於熱狗選在相隔1個月後的同一個日子，他認為：「哥哥應該是有來帶走牠。」

15歲高齡的熱狗，在睡夢中離世。（facebook圖片：●【爆廢公社】●）

曾披孝服送主人

「哥哥沒有結婚，也沒有子嗣，在家人的協調下，決定讓他最疼愛的熱狗，送他最後一程。」上月，家人討論告別式時，想起哥哥沒子嗣，沒有人能穿孝服，當時表姊隨口說道：「叫熱狗穿，牠是哥哥最愛的兒子。」家人一致認為這個決定，會令哥哥在天之靈感到很開心，於是他們接下來便幫熱狗度身做了一套孝服，讓熱狗在靈堂前答禮。熱狗在靈堂期間雙眼通紅，彷彿知道主人已經不再回來，家人的眼眶也跟著泛紅，於是拍下這張照片，傅表示，「大家心裏都酸酸的，熱狗真的是家人。」

哥哥每天下班第一件事，就是抱著牠，也一起同床共枕了15個年頭。早在哥哥生病期間，熱狗好像早已得悉，經常展現出憂心的表情。傅指出，「哥哥在醫院接受治療的過程中，熱狗總是靜靜地窩在屋子的角落，眼神充滿哀傷，眼角也隱約有著血絲。」

家人把熱狗離世的訊息發布到facebook群組「●【爆廢公社】●」後，有近三萬網民都為熱狗的離開感到心痛，大部份網民都沒忘記這位忠心的「狗兒子」，並留言祝熱狗「一路好走」，亦有網民指「團聚了」、「至少他們可以相聚了 」、「哥哥要牽好熱狗喔！」

▼▼▼狗是最忠誠的朋友、家人，在主人離世後仍然默默守候▼▼▼