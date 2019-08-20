狗狗都會暈車浪？做好5個坐車準備　輕鬆帶狗狗出街

愛護動物無分國界，《香港01》寵物頻道及其facebook專頁歡迎你投稿。 本文是來自「狗狗民宿」及旗下「香港伴侶動物學堂」創辦人陳慧敏投稿，她在文中講解了為何狗狗也會暈車浪，以及提出預防暈車浪的方法，都是相當實用的心得，各狗主值得關注。

狗狗坐車時也可能出現暈車浪情況，主人要多加留意。（Photo by Tadeusz Lakota on Unsplash）

狗狗其實也會暈車浪。有些獸醫的看法是越BB越易暈車浪，有些狗狗過了一歲，自然就會免疫不再暈車浪，原因是狗狗的耳朵內負責平衡的器官成熟了。不過，這也視乎狗狗，筆者自家都有二隻成犬從小勁暈車浪。

狗狗坐車時也記緊注意安全，別讓狗狗的頭伸出車窗外。（Photo by Andrew Pons on Unsplash）

狗狗暈車浪有什麼徵狀?

狗狗會表現得很緊張，會呼吸急速（嚴重的話更會大口大口喘氣），不停舔嘴巴舔鼻子，會不停流口水，甚至身子發抖，也會跟人一樣嘔吐。

一般來說，若果知道會暈車浪的狗狗而又將要坐車，可留意以下事項：

【1】坐車前起碼二、三小時不要飼狗狗吃東西。其實人也一樣，越飽肚越易嘔。

【2】帶備膠袋（而且要確保膠袋無破損）盛接狗狗的嘔吐物。

【3】在車上播些柔和音樂，安撫狗狗。

【4】絶對不要在車上大聲喧嘩，不要責備狗狗或者以激將法說什麼：「你這麼差勁？」、「你再怕以後不再跟你出街了！」等負面說話。

【5】與狗狗出街，本身都一定要帶清水及容器，等到時目的地狗狗落車後，可以讓狗狗慢慢喝一點水。

作為稱職主人，時刻為狗狗準備好飲用水是理所當然的事。（Image by Thomas B. from Pixabay）

有方法可以減低狗狗暈車浪嗎？

其實與狗狗相處，永恆的法則就是：恒心＋耐性。

大家平日可以做以下練習：

帶狗狗上車，著了引擎，讓狗狗感受車子引擎的聲音及震動；不過，不要駛動車子，只原地停放。在車上溫柔的陪狗狗說說話，或者可以在youtube找一些狗音樂播放。時間方面，由短到長，例如開始時為一分鐘，慢慢增加（不過香港有停車熄匙法例，大家自己要注意了）。

慢駛讓狗狗適應坐車，也是減少狗狗出現暈車浪的方法。（Nicate Lee）

如果狗狗對坐車抗拒，應多以正面鼓勵，負面責罵絕不是好方法。（Matthew-Henry）

經過一段時間，若果狗狗開始接受停頓的車子，這可以開始開動車子。不過，同樣道理，由短到長，起初時，車子可以開行一條街，再慢慢增加哩數。

千萬不要心急，一定要讓狗狗經驗坐車都是好事——起碼不是苦事。

最後，坐車之後也要注意。如果每次坐車之後都只是去診所，不消說狗狗自然容易越來越抗拒坐車，所以做練習時也要帶狗狗去牠們感愉快的地方。記得，這絕對視乎狗狗個性。如果你家狗狗個性本身害羞不喜歡其他狗，你要接受循序漸進，做坐車的練習就是坐車的練習，不要強迫狗狗坐車後更要到狗公園與眾多狗狗相處。欲速則不達，記得，恆心＋耐性。

外國其實有狗狗暈浪藥出售，筆者不肯定香港是否有售，不過如果可以不依賴吃藥又消減狗狗的暈車浪情況，這當然是最好不過。