寵物糧事故頻生　港府零監管　隨時愈食愈病

愛護動物無分國界，《香港01》寵物頻道及其facebook專頁歡迎你投稿。 本文是來自「狗狗民宿創辦人」陳敏慧的投稿，她對近日狗糧大廠出現維他命D過高問題，希望政府及有關當局能盡快作出恒常的抽查機制，以確保寵物糧的安全。

寵物糧的監管一直被受忽略，,政府有關部門應盡快作出恒常抽檢。（Getty Images）

美國剛公布寵物糧大廠希爾思（Hill’s）同受維他命D過高超標影響，需作大規模回收；更有報道狗狗因而死亡。其實這已是過去約3個月出事的第9個品牌，香港亦受牽連。無奈的是香港至今仍無法例監管寵物糧食。有見目前狗糧紛紛出現問題而且無法靠肉眼辨別，筆者希望有關當局盡快主動抽查香港出售的寵物糧，並設立恒常的定期抽查機制，以保障香港的寵物。

香港越來越多人飼養貓狗是不爭的事實。參看漁護署2017年提交立法會的文件，目前香港的寵物貓狗數目近50萬；今次出事的地點美國正是香港寵物糧的最大來源地。「美國是本港進口預先包裝／處理的寵物食品的最大來源地，佔二零一六年進口寵物食品數量超過四成。」

寵主無法得知寵物糧是否安全，只能信任政府的監管。（Getty Images）

平心而論，美國的寵物糧監管水平在全球各地來說已是名列前茅（雖然筆者認為可以改善的空間仍然甚多），當地的政府部門「美國食品及藥品管理局（FDA）」有權發出強制回收；而不論廠商主動回收又或被有關當局下令回收，美國食品及藥品管理局的網站都會公布。

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大品牌也受牽連

農曆新年前美國食品及藥品管理局，便公布糧食大廠希爾思回收逾20款罐頭狗糧，因為維他命D超標過高；希爾思香港facebook稍後亦表示香港亦有兩款罐頭牽連在內需回收。

狗狗進食高量維他命D可能會出現的徵狀包括嘔吐、無胃口、極口渴、多尿、嘴巴流出大量口水、體重下降。進食超高量維他命D更可能引致嚴重健康問題如腎臟功能受損。

發展至今，希爾思的回收是令消費者氣憤以及極度不安心，因為當中包括醫生處方糧。要吃處方糧，代表貓狗已是有病，吃處方糧目的是希望舒緩病情，但現在卻是越食越病。眼見今次回收的產品，包括一系列的處方糧尤其是腎病處方糧，筆者對於希爾思今次的錯誤實在甚感憤怒！

希爾思（Hill's）的官方網站稱本港2款狗糧，當中2個生產批號疑受影響，宣佈自願性回收。（Hill's）

今次的公布並沒有說明維他命D超標的原因。其實除了最早前公布曾表示因為「製作出錯」（Formulation error），不少回收都沒有說明問題成因。從多個品牌出事、涉及產品包括乾糧及濕糧，筆者合理地猜測，問題源起是維他命D供應商。若此，這情況實在令人擔心，因為究竟會否再有狗糧出現問題？再要作出回收？

如上文所說，維他命D過高，或者貓狗糧、寵物糧出現問題，絶大部分都無法靠肉眼辨別，我等狗主貓主寵食主人，除了被動的留心回收公布，似乎無計可施。

寵物糧出現問題，亦難以從外表辨別。（Getty Images）

美國是香港的主要寵物糧來源地，目前當地出現事故，筆者呼籲本港漁護署、或者消委會等機構盡快作出回應，主動檢查香港出售的狗糧，確保其安全水平。

事實上，漁護署向立法會提交的文件表示，在2017年時會委聘承辦商展開一項研究，檢測在本港巿場出售的寵物食品。「負責該項研究的承辦商會就本港的商業寵物食品進行抽檢工作，計劃在兩年間進行六次寵物食品隨機抽樣。大部分的樣本會取自最常見的貓狗糧類型，例如乾糧及罐頭食品，而其餘樣本則包括半濕糧、冷凍脫水糧及急凍糧，以及供餵飼其他寵物如雀鳥和齧齒動物的飼料。每次抽樣的寵物食品樣本數目為60個，即在研究期間，將會檢測的寵物食品數目一共為360個。研究會參考一些海外司法管轄區的標準，對多種有害物質和微生物，例如沙門氏菌、黃曲霉毒素及三聚氰胺，以及某種重金屬等進行檢測。該項研究完成後，我們可更了解，本港商業寵物食品與其他地方相較之下的安全情況。」

有關當局曾提出討論文件，但寵物食品安全檢查的進度緩慢。（網上截圖）

筆者認為這起步是正面的，但速度太慢。而且看其檢驗的項目：「對多種有害物質和微生物」，筆者擔心就算有關檢測已啟動甚至正正檢驗需要回收的狗糧，亦無法驗出其維他命D過高，因為這些基本的營養項目似乎不在檢查之列。

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其實美國的National Research Council或者美國半官方機構The Association of American Feed Control Officials（AAFCO）美國飼料管制協會都設定了貓狗的營養要求，筆者建議港府可以此作基礎，盡快設立定期抽查機制，檢定香港出售的貓狗糧營養以至衛生水平，保障寵物糧食品安全，造福香港寵物及寵物主人。

2018年11月至今因維他命D過高美國公布回收的狗糧 - Hill's Pet Nutrition: Select Canned Dog Food - Nutrisca: Chicken and Chickpea Dry Dog Food - Natural Life Pet Products: Chicken & Potato Dry Dog Food - ANF, Inc.: ANF Lamb and Rice Dry Dog Food - Lidi (Orlando brand): Orlando Grain Free Chicken & Chickpea Superfood Recipe Dog Food - Kroger: Abound Chicken and Brown Rice Recipe Dog Food - ELM Pet Foods, Inc.: ELM Chicken and Chickpea Recipe - Ahold Delhaize: Nature's Promise Chicken & Brown Rice Dog Food, Nature's Place Real Country Chicken and Brown Rice Dog Food - King Soopers: Abound Chicken and Brown Rice Recipe Dog Food