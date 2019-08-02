【貓狗糧】選糧從了解材料成份開始　人造色素只是整色整水

愛護動物無分國界，《香港01》寵物頻道及其facebook專頁歡迎你投稿。 本文是來自「狗狗民宿創辦人」陳慧敏的投稿，她希望透過文章告訴各寵主，在選擇貓狗糧時，應留意成份，不要選擇有人造色素的糧食，因為貓狗著重香味多於顏色，而五顏六色的糧食根本沒有意義，甚至有害。

許多毛孩都吃現成的貓狗糧，在挑選時要更留意當中的成份。（GettyImage）

常常有同學問我建議買那款狗糧貓糧，對於問題，我通常無法馬上回答，因為我要先了解狗狗貓貓的年紀、身體狀況等等。不過，反過來說，若同學問我不建議買那款狗糧貓糧，這個問題我就可以飛快的回答！近日有一位柴犬新手問我狗糧建議，我上網看到一款日本出產的「柴犬專用糧」，一看，我馬上特別提醒狗主：千！萬！不！要！買！這！款！狗！糧！

毛孩對食物特別着重香味，對顏色沒有特別要求。（GettyImages）

原本日本犬種食日本狗糧，聽起來好像天作之合；不過，買貓狗糧必須要了解產品。有網站介紹這產品：

– 與美國動物營養學博士共同研發 – 針對柴犬的皮膚問題而加入維他命A，B群及維他命C，D配合 – 最適合柴犬

第一句，「與美國動物營養學博士共同研發」，看起來好像特別可靠。同時這款狗糧又說自己加了維他命什麼什麼，對於不懂選擇狗糧貓糧的人，聽起來很容易會連連點頭。然而，這些包裝或者銷售字句當然會寫得有吸引力，這可是marketing員工的結晶品。

不應只信品牌，或出產國，更要留意當中成份。（VCG）

問題是，在我來說，這些都是花言巧語，這些宣傳重點我都會放在最後才參考。反而，我一定會看的是食材，以及營養水平的保證成份分析（guaranteed analyse）。

這包狗糧的資料如下：

基本上貓狗糧包裝上都有原材料資料，如看不清楚，也可到網上查詢。（網上截圖）

商品規格

原材料：穀物（玉米，麵粉，玉米蛋白粉，玄米），肉類（雞粉，雞抽出物），豆類（大豆，大豆抽出物），白身魚粉，動物性油脂，蔬菜（甜菜漿，菠菜粉，胡蘿蔔粉，南瓜粉），亞麻籽，礦物質類（鈣，氯，銅，碘，鉀，鈉，鋅），維他命（A，B1，B2，B6，B12，C，D，E，K，膽碱，泛酸），染色劑（紅色的106號，黄色4號，黄色5號，藍色1號）

成份：粗蛋白質23.0%以上，粗脂肪10.0%以上，粗纖維4.5%以下，粗灰分8.5%以下，水分10.0%以下，熱量約350kcal/100g

商品容量：1.2kg

原產國︰日本

選擇合適的糧食，是寵主的責任，選擇時要謹慎。（VCG）

不過，不論這包糧的食材如何優質，我也會堅決反對，因為這狗糧用上人造色素。染色劑一欄的黄色4號，黄色5號，藍色1號這些全都是人造色素。對於貓狗來說，人造色素有什麼意義呢？需知貓狗的視力世界與人類不同，貓狗對於顏色的認知比人類差，這些人造色素對貓狗來說根本不會完全接收到；而且，貓狗對於食物的觸覺主要是嗅覺而不是視覺，貓狗只著重香，不追求顏色美麗，完全不會像人類追求色香味俱全。

許多吸引的效果，但當你見到着色料（即人造色素），便應盡量避免選購。（網上截圖）

在貓狗糧中加添人造色素，唯一的意義是吸引貓狗主人。當主人看到包裝內紅色粒粒狗糧、黃色粒粒狗糧等，再加上包裝上的相片，可能自己就會聯想到牛肉呀、蘿蔔呀諸如此類。在我看來，這些人造色素只是為勾起主人的聯想，對於增進貓狗食慾完全幫助。名副其實整色整水！