YouTuber 大J領養異國短毛貓　新成員後腳無力藏痛苦過去

本港YouTuber Jason（暱稱大J）早前親身響應「領養代替購買」的呼籲，收養了一隻曾被當成繁殖工具的異國短毛貓。Jason數日前上載新影片，講述收養新貓的經過，以身作則鼓勵領養動物。

「領養代替購買」從來也不應只是口號，而是應該付諸行動。YouTuber Jason（大J）於週六（17日）上載新影片，介紹家中的最新成員──異國短毛貓Chelsea。據Jason所言，Chelsea曾被無良寵物店當作繁殖工具，生活備受煎熬。

YouTuber Jason（大J）兩個月前收養了。（Instagram@oreo.senpai）

6月底，Jason於動保機構Paws United的Facebook專頁偶然看到Chelsea的相片，並得知其背景。他遂聯絡Paws United，表示有意帶Chelsea回家。他接到4歲多的Chelsea後，為其健康著想，隨即帶Chelsea到醫院絕育。

Jason指Chelsea前腳的手肘位明顯出現瘀黑，「好似係好長期趴喺到無乜點郁過。」除此之外，他亦指出Chelsea走路時姿勢怪異，後腳無力，連跳上椅子也出現困難。經過個多月的休養，他表示Chelsea目前的狀況已有改善，能成功跳上椅子及桌子。

Jason是香港最多人訂閱的YouTuber之一。（Instagram@hunggy9527）

▼▼▼▼▼點擊相片看Chelsea適應新家的情況▼▼▼▼▼

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因Jason早已養有另一異國短毛貓Oreo，為避免令Oreo不快，他起初用鐵網將貓貓們分隔，將Chelsea安置在衣帽間。貓貓們現時已可共處一空間，偶爾更會靠在一起睡覺，可惜仍未稱得上「融洽相處」。Jason指，每當Chelsea嘗試伸手觸碰Oreo，Oreo便會受驚跑開。

Jason是香港最多人訂閱的YouTuber之一，訂閱人數多達80萬；其影片總觀看次數接近4億，是香港首個突破1億觀看次數的YouTuber。