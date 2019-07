【領養】暖男扮蝙蝠俠　死刑前救走鬥牛犬　助手羅賓竟然是牠？

剛開始時,我會學超級英雄般,在救助小動物時匿名行事。我會在下款簽署時,用Bruce Wayne(電影裏蝙蝠俠的真名)這個名字。當然現在已不會了,但我仍遵循著蝙蝠俠的名言:「It's not who I am underneath, but it's what I do that defines me.(我的外表底下是誰並不重要,我的所作所為才是關鍵。)」直到今天,我還堅持這一點。