【領養】暖男扮蝙蝠俠　死刑前救走鬥牛犬　助手羅賓竟然是牠？

超級英雄不只在電影裏出現，在現實生活也在拯救生命。 在美國佛羅里達州便有一名男子，以蝙蝠俠裝扮，每天四出救生命，並將牠們送到新的領養家庭手裏。他的最大宏願，就是希望「所有籠子都被清空」。

蝙蝠俠與羅賓，不是只出現在電影裏。他們在現實生活裏，正努力拯救需要的小動物。（instagram@batman4paws）

在美國佛羅里達州，自去年開始，便有蝙蝠俠頻繁出現，並到處拯救生命危在旦夕的小動物，他就是Batman4Paws的創辦人Chris Van Dorn。

Koko幾乎被安樂死，幸好蝙蝠俠及時出現，將牠救走。（instagram@batman4paws）

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及時拯救小動物

最近一件救援事件，便是蝙蝠俠從Pet Resource Center of Tampa這收容中心裏，救出了一隻即將被安樂死的鬥牛犬KoKo。由於Koko長期沒有人將牠接走，收容中心因空間不足為理由，只能作出這殘忍決定。但在Koko執行死刑前的1個小時，有領養家庭希望收養KoKo，但最大問題是領養家庭離收容中心相隔甚遠，未能及時趕至。

蝙蝠俠希望所有籠子都被清空，收容中心再沒有小動物。（instagram@batman4paws）

這時黑夜之神蝙蝠俠出現，他及時將可憐的Koko救起，並花了近8小時，將狗狗再送到新家庭裏。而且，Koko不是唯一一隻被救起的小動物。Chris表示，他會努力為每一隻毛孩服務，及時將牠們送到新家庭。

每次到收容中心，看到這麼多小動物未被領養，蝙蝠俠內心也不是味兒。（instagram@batman4paws）

Chris指當他穿上蝙蝠俠服裝，除了是滿足兒時的夢想外，更大原因是蝙蝠俠的外表極具親和力，在散發著正能量的同時，他希望用這身份，讓大家更清楚明白領養的重要性。「穿上蝙蝠俠服飾時，可令在旁的人都很開心。我穿上這身衣服，令更多人樂意與我交談，也能把領養訊息傳遞得更廣。」

每個毛孩主人的心裏，都有毛孩影子。（instagram@batman4paws）

好拍檔有四條腿

每個蝙蝠俠身旁都總有羅賓在協助，Chris也不例外。他的助手羅賓，就是4條腿的小狗Mr.Boots。這隻澳洲牧羊犬Mr.Boots，是Chris爸爸幾年前收養的，牠曾是隻流浪狗，而且身上滿是跳蚤和蜱蟲。亦因為此，Mr.Boots成為Chris要救助小動物的動力來源，「Till Every Cage Is Empty（直到所有籠子都清空）」，這是Chris的座右銘，而Batman4Paws也在2018年成立，開始他的救援行動。

剛開始時，我會學超級英雄般，在救助小動物時匿名行事。我會在下款簽署時，用Bruce Wayne（電影裏蝙蝠俠的真名）這個名字。當然現在已不會了，但我仍遵循著蝙蝠俠的名言：「It's not who I am underneath, but it's what I do that defines me.（我的外表底下是誰並不重要，我的所作所為才是關鍵。）」直到今天，我還堅持這一點。 Chris Van Dorn

蝙蝠俠正在學開飛機，希望能加快送小動物到新主手人裏。（instagram@batman4paws）

現時Chris正努力考取飛行執照，這樣他便能更有效地幫助到需要新家的小動物。「無論你是領養毛孩，又或是替毛孩服務的義工，只要你認為是正確的事，便去做吧！」Chris深信只要每個人多付出一點，清空所有籠子裏的小動物，終有一天會實現心中理想。