法國鬥牛犬不捨主人因癌離世　15分鐘後跟隨到彩虹橋團聚

一名僅25歲的狗主抗癌長達8年，日前終不敵病魔逝世。在他離世後15分鐘，他飼養的兩歲法鬥突然不適，送醫後宣告不治。

英國男子Stuart Hutchison日前因癌症離世，終年僅25歲，令家人及妻子均痛心不已。禍不單行，在Stuart 去世的15分鐘後，其兩歲愛犬Nero亦相繼身亡。

英國男子Stuart Hutchison日前因癌症離世，終年僅25歲。（South West News Service）

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Stuart早在8年前已被確診患癌，其病情自6月起惡化，癌細胞擴散入骨、腦部及骨盆。他深諳自己時日無多，遂搬回母親家，與母親及妻子Danielle度過最後的日子。在Stuart離世當天，Danielle的父親到訪女兒及女婿的住所，赫然發現他們的愛犬──法鬥Nero，狀甚不妥，於是立刻帶Nero求醫。經檢查後，獸醫指Nero的脊骨斷裂，不久後即宣告不治。

Stuart的母親知悉Nero死訊後表示：「Stuart養有3隻狗，Nero是永遠也陪在他身旁的那隻狗狗。」她補充道，Danielle對同時失去他們感到心碎，但仍然堅強地面對。

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