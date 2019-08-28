8.30集會促停帶警犬上前線　總警司：睇唔到警犬身體有任何問題

反對修訂逃犯條例風波持續，動物醫護界擬於本周五（30日）發起集會，抗議警方運用警犬處理示威活動，以及濫發催淚彈危及動物。有關集會已獲警方發出不反對通知書。 警察公共關係科總警司謝振中今天（28日）在警方記者會上回應提問時指，警犬出動時有充足考慮，亦有嚴格指引，他又指目前並沒警犬受傷：「暫時睇唔到警犬身體有任何問題！」不過，對於警犬有否防止吸入催淚煙的裝備，謝振中就沒有回答。

周五遮打花園集會

自六月起，反修例示威活動持續，警民衝突不斷升級，警方多次於民居範圍發射催淚彈以驅散示威者。然而，催淚氣體同時令不少流浪動物，以及寵物受害。警方亦被拍攝到數度帶同警犬於示威現場出動，引起動保人士不滿。

動物醫護界擬於本周五晚（30日）在中環遮打花園舉行集會，促請警方停止濫用暴力及保障動物權益。大會指，屆時將有獸醫、獸醫助護、獸醫學生、狗隻訓練員、動物護理員，以及市民參加是次集會。

動物醫護界發起「向催淚彈說不」集會。 （B2Y.LABEL）

▼▼▼▼▼網民自發設計活動海報▼▼▼▼▼

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警察公共關係科：無警犬受傷

大會在活動聲明中譴責警方出動警犬處理示威，「警犬不但要承受示威場面的精神壓力，而且在缺乏裝備下在化學催淚煙四溢的環境之中工作」以及「對警方過去兩個多月濫用暴力對付香港示威者，表示強烈不滿」。另外，聲明亦提及希望警方保持克制，避免任何人或動物受到不必要的傷害。

公共關係科總警司謝振中今日出席警方記者會中時指，警方出動警犬前有充足考慮，亦有嚴格指引。他又指，警犬會定期由獸醫檢查身體，又指目前沒有警犬受傷。對於警犬會否因上前線而有機會吸入催淚煙，謝表示：「睇唔到警犬身體有任何問題！」

Now新聞台日前曾拍得警方帶同一隻沒配戴裝備的警犬，步出發射催淚彈後的現場。（Now新聞台）

【點擊圖片看，警員在示威中帶警犬上前線及動物受催淚彈波及情況】

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警犬無口罩上陣

now新聞台早前有直播拍攝到警犬出動片段。片中警方於向長沙灣警署外發射催淚彈後，多名戴上防毒面具的警員隨即步出警署，當中包括至少一隻沒有配戴任何裝備的警犬。另外，不少網民亦發文指，家中寵物疑因吸入催淚煙而感不適，其中一隻柴犬甚至出現氣喘及吐黃膽水等症狀，網民質疑警方漠視動物安危。

【集會四大訴求】 1)要求警方停止運用警犬處理示威活動，停止使用警犬挑釁和平示威者； 2)警方不應在發射催淚彈或其他有害化學品範圍出動警犬。 3)懇請警方停止在民居範圍發射催淚彈或其他有害物質，以保障家居寵物、浪浪以及市民的安全； 4) 要求警方停止濫用暴力和槍械，以確保不會再有前線急救人員、示威者或普羅大眾受到嚴重傷害。