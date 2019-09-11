流浪狗照顧街頭3巨嬰　數天後獲好心人領養　黑汪哥哥反應竟這樣

狗狗有著人般的情感，而同伴之間也會守望相助。台灣一隻流浪狗眼見3隻幼犬被遺棄街頭，於是挺身照顧牠們。數天後，幼犬們被好心人接走，而該流浪狗則默默在一邊目送，場面令人心酸。

台灣台南市的街頭有一隻名叫「聖光」的流浪狗，一直在街市附近生活。某天，牠看到了3隻身型偏大的幼犬被遺棄，遂決心幫忙照顧幼犬們。

流浪狗「聖光」在台南市內的某街市附近生活。（Facebook@Alina Lee）

幼犬們身型比一般狗狗大，成年後估計體重將逾20公斤。在短短10天後，一名熱心市民發現了流浪的幼犬們，續向動保團體求助。在義工們的安排下，有外國團體表示願接手照顧牠們，給牠們一個暫時的避風港，但聖光則仍然被留在原地。

在幼犬被接走的那天，一名義工在場目擊整個過程，「那天吳小姐要去接走3寶時，聖光全程守在一旁，直到寶寶們都上車之後，牠則默默地後退到一旁，目送著這群小朋友離開。」

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聖光不計回報地照顧幼犬，牠落寞的身影令義工大感心酸，遂積極地在網上為牠尋找領養者，「牠值得有一個家對牠疼惜，呵護並照顧牠」，義工在帖文中寫道。據該義工所指，聖光現時約一至兩歲，頸上掛有殘破的頸圈，性格親人，尾巴總是彎灣的向上捲。聖光的經歷被傳開後，一名善心人隨即聯絡義工，表示願接手照顧牠，並將為牠尋找外國領養者。