狗狗草叢覓「寶藏」　女飼主看到秒臉紅　尷尬陪走3公里

好奇心旺盛的狗狗最愛探索未知的事物，街頭的雜物在牠們眼中也是寶藏。英國一隻狗狗在樹叢中發現了牠未看過的物件，如獲至寶地叼著它走畢3公里，一旁的女飼主則強忍尷尬陪牠走完這段路。

英國女子Sara Middleton日前帶著一頭巴吉度獵犬（Basset Hound）外出散步，獵犬Flossie在期間叼起一件令她面紅耳赤的物件，並叼著那物件走了超過3公里，害她大感尷尬。

3歲的Flossie當時從草叢找到一個螢光粉紅色的性玩具。（Facebook@Sara Middleton）

任職消防員的Sara指，3歲的Flossie當時從草叢找到一個螢光粉紅色的性玩具，「我並未預計到會遇上這驚喜！」她愕然道。然而，Flossie對於飼主的尷尬似乎毫不在意，一邊緊緊叼著性玩具，一邊驕傲地搖著尾巴。

Sara嘗試取走Flossie口中的「寶藏」，但Flossie似乎以為這是遊戲，反而咬得更緊。Sara無奈下只得放棄掙扎，被逼跟在Flossie身邊，默默地祈求沒有人注視她們。可惜，下一秒她耳邊就傳來其他寵主的聲音，開玩笑地說「通常寵主也是給狗狗一個球」，令她更感尷尬。

Sara當時大感尷尬。（Facebook@Sara Middleton）

走了約3公里後，Sara終於可結束這次的散步。她將這則經歷分享至Facebook，轉眼便已吸引了過萬人留言和分享，超過3萬人讚好。

▼▼▼▼貓貓因咬斷耳機線被罵，其後竟叼回這東西賠罪▼▼▼▼