雪橇犬抱主人腿滑行　原來是想得到這東西：不買我就拆你家

雪橇犬經常都會做出一些傻氣的行徑，在大家心目中烙下了憨厚可愛的形象。 這次又有新笑料！有狗主早前帶著雪橇犬逛寵物店，當狗主準備回去時，雪橇犬竟然不願離開，於是做出了以下舉動......

雪橇犬抱著狗主的小腿，彷彿在說：「求求你！買零食給我！」（影片截圖）

「人家要買零食！」有抖音用戶上載了一段影片，內容是狗主了一隻阿拉斯加雪橇犬去逛寵物店，在他準備帶狗離開之際，狗狗竟然用盡全力捉著他的小腿，即使主人繼續前行，牠仍然賴死不走，就好像小朋友鬧脾氣一樣：「不要走～人家要買零食～」

雪橇犬捉著主人的小腿，往前推移了半格階磚，狗主只好把腳抽回去，現場所有人看到哈哈大笑！雪橇犬見拉不住主人，只好繼續凝望心愛零食，彷彿在盤算下一步的對策，難道牠打算霸王硬上弓，先把零食吃了再說？

▼▼▼點撃睇片：看雪橇犬鬧脾氣拉著主人小腿經過▼▼▼

▼▼▼點撃圖片放大：逐格看雪橇犬賴地不走的過程▼▼▼

狗主把影片發布到網路後，隨即獲數千位網民轉發，大家都認為狗狗「很可愛」、「好萌」、「太犯規」、「像小孩子一樣」，也有網民指狗狗「好會撒嬌」，狗狗既然動用到這樣的攻勢「不買怎麼行？」、「買！通通買！」，也有人指狗狗「連續劇看太多囉！」大家又覺得這隻雪橇犬可愛嗎？

假如家裡養了隻雪橇犬，牠一定可以給你數不清的歡樂！

有段影片近日在網上熱傳，內容是有位女主人回到睡房的時候，看到男主人抱著雪橇犬睡覺，而且床上的雪橇犬滿臉笑容，好像在炫耀自己的地位！有網民更留言指：「不被愛的那個才是第三者！」

▼▼▼點撃圖片放大：雪橇犬竟然成為了小三？▼▼▼

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雪橇犬即使睡覺，也要鬧出笑話！

「媽！快點救我！」有台灣狗主前陣子半夢半醒間，聽到床邊有狗狗的慘叫聲，於是立即起床查看，結果發現家裡的小雪橇犬，把腳卡在床下，不懂得走出來......有網民看到影片，不禁笑牠「有夠笨的」。

▼▼▼點撃圖片放大：傻雪橇半夜睡醒發現自己動不了？！▼▼▼