雪橇犬成最強小三！霸佔床位露勝利笑容　網民：牠在炫耀地位

偶爾會聽到主人用「情人」稱呼他們的寵物。在旁人眼中，這或許是個「稱呼」，但對主人來說，寵物的確是他的「情人」！ 有段影片近日在網上熱傳，內容是有位女主人回到睡房的時候，看到男主人抱著雪橇犬睡覺，而且床上的雪橇犬滿臉笑容，好像在炫耀自己的地位！有網民更留言指：「不被愛的那個才是第三者！」

雪橇犬成最強小三！滿臉笑容撃敗女主人！（抖音帳號：梁彬家的汪星人）

不是老公去找小三，而是你把小三帶進家裡？近日，有段抖音影片在網絡上熱傳，內容是有隻雪橇犬跟男主人睡在床上，牠完全霸佔了女主人的位置。牠瞇著眼，臉上露出了幸福的笑容，彷彿對牠的地位感到滿足。

女主人看到不是味兒，於是走過去想趕走這位「第三者」。雪橇犬聽到她的腳步聲，便從睡夢中醒來，牠把視線移向她，看了她兩眼，又繼續睡覺。女主人生氣地揭開他們身上的被毯，卻發現......

▼▼▼雪橇犬是小三？霸佔女主人位置，露出勝利者的笑容！點撃看大圖！▼▼▼

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男主人竟然赤裸上身，單手抱著一絲不掛的雪橇犬，彷彿把牠視作情人。即使毛毯被揭開，雪橇犬仍沒有起床的意思，臉上的笑容不斷，好像在炫耀牠的地位，暗示女主人才是第三者！

影片在網上熱傳，獲過千網民點讚，有網民形容雪橇犬露出了「屬於小三的勝利笑容」、形容牠「炫耀地位」，有網民為雪橇犬辯護指「他們只是蓋棉被純聊天」，也有網民一針見血地說：「不被愛的那個才是第三者！」難道女主人才是第三者？

狗狗雷米也見證了女主人Peggy和男主人Jeff的戀愛，成為他們之間的「第三者」！（資料圖片）

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