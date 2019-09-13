【寵物整容】創意網民為家中布爹利做整容手術　網民讚零違和

大家喜歡布爹利嗎？如果你喜歡日本卡通《家有傻犬》的話，一定也會喜歡這種狗狗。 近日在Twitter上，有網民貼出了一張惡搞圖，用小物件換掉了布爹利的臉，但出來效果卻是零違和，更引來不少網民跟風嘗試。

就是這個Twitter帖文，令網民產生天馬行空的想像發揮。（twitter@Sam_JP_）

布爹利這狗狗品種，在香港並不常見，但其實早年亞洲電視播放的日本卡通《家有傻犬》，當中擁有大黑眼圈，一臉傻氣的主角狗狗，就是布爹利。布爹利看似很呆，但事實上牠很愛親近小朋友，而且很聰明，不過這黑白色臉孔的小狗，這次便被網民惡搞了。

【點擊圖片看布爹利被網民惡搞換臉後，出來的效果是否傳神到位】

布爹利一臉無奈，牠就是這次要被惡搞的主角。（twitter@notkellymo）

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改造鵝蛋臉

藝術家Sam日前用Twitter帳號Sam_JP_，發布了兩張「布爹利換臉術」照片，隨即引發城中話題。Sam只是用了一顆小物替代布爹利的臉，卻沒想到大受網民討論。相片中只見她拿了一顆蛋，畫上眼和鼻，然後配合位置，移動並套在布爹利臉上，結果一張零違和感的布爹利換臉照片出現了。

【點擊圖片看網民惡搞其他狗狗，其實效果也不錯吧？】

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這簡單的操作，當然人人也可跟着去做。有網民嘗試用雞蛋來套到金毛尋回犬臉上，但效果一般，只是有點喜感，卻沒有布爹利般傳神到位。因此網民得出的結果是，只有布爹利這品種的狗狗，最配合雞蛋臉。也有網民拿出石頭、薯仔，甚至是AirPods等等，都認為與家中狗狗相似。看來，誰也不能阻擋網民天馬行空的想像力了！