【狗坐車】汪滿心期待秒變低頭啜泣　只因主人忘了一個承諾

毛孩不會說話，但牠們是有血有肉的感情動物，尤其是狗狗，牠們的情緒起伏都會躍然臉上。 近日台灣有網民分享了狗狗照片，當中狗狗坐副駕駛位，遠眺窗外風景。牠注視着一個熟識的地方，但不久後卻露出失望神情，甚至是緊閉隻眼，神情落寞欲淚。究竟牠為何會這樣呢？這就要看寵主的解畫了。

在Facebook專頁「小皮阿福又幹麻」，日前分享了多張狗狗阿福的相片，並以狗狗口吻留言表示「今天我悲慘的遭遇」，當中寫到「明明他就答應過了，還問我為什麼哀愁」，可見狗狗真的一心一意，認為主人承諾會帶牠去公園放電，但美夢成空，看到句子也感到狗狗的哀怨。

【點擊圖片看狗狗阿福在這短短車程裏的心理變化，傷心欲絕不是沒有原因的】

「 公園都過了……」（facebook@小皮阿福又幹麻）

一組5張的狗狗相，加上文字說明，解釋了狗狗的心理變化。從相片中可看到，當狗狗阿福留意到主人駕車開往熟悉的公園方向時，滿心期待坐得挺直，專注看着什麼時候可以下車。但當牠發現自己漸漸遠離公園，主人沒有把車停下來，牠便低下了頭，甚至像眼泛淚光，露出傷心欲絕神情。

我是阿福…今天我悲慘的遭遇 使我開始懷疑我的狗生……生有可戀嗎？ 明明他就答應過了 還問我為什麼哀愁 我決定要離開我原本的主人了 他給不起的未來，我選擇告別 我想要我的新主人，是住在公園睡在公園的 不要像我現在的主人一樣，經過公園還不停車 真是此有豈理…我真的很氣😡😡😡 新主人在哪裡？ 阿福（facebook@小皮阿福又幹麻）

【點擊圖片看小皮、阿福和黑糖三隻搗蛋鬼的生活日常，不搞亂就不是牠們吧！】

又是阿福，牠又想演什麼呢？（facebook@小皮阿福又幹麻）

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其實主人家中養了3隻狗狗，除了這隻戲精阿福外，還有小皮和黑糖。牠們3隻平日最愛搗蛋搞破壞，一時又黏在一起，一時又在爭東西。狗主也不得不說一句：「家有三狗，就有政治」。

網民看到狗狗照片後，二話不說已紛紛留言為狗狗求情，希望狗狗要記得自己承諾。「內心戲很重」、「路過、經過、沒停過」、「表情太有戲了」、「阿福很傷心」、「憂鬱起來更帥了」、「那你趕快放生你的主人吧」、「帶牠去公園！好可憐啊！」、「狗狗別離家出走，主人會傷心」。