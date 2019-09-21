柴犬泳池「抱大腿」露無辜眼神　主人忍笑︰真會演戲

台灣新北飼主Anna Liu帶黑柴「皮皮」到寵物泳池運動，中途卻出現可愛的小插曲，原來皮皮發現主人站在泳池中間，就直接游過去「抱大腿」，接著用無比可憐的眼神看人，媽媽忍不住搖頭笑說，「孩子你踩得到底，我先拍照晚點來救你！」

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Anna Liu表示，皮皮其實很會游泳，但碰不碰水要看心情，「那天明明踩得到底，表情卻那麼無辜又驚恐，我瞬間成了壞人。」只見皮皮後腳踩在地上，雙手卻堅持環抱爸爸大腿，擺出驚嚇表情來向人求救，不管家人說什麼都不肯放手。有趣的是，皮皮沒多久就開心地露齒燦笑，讓媽媽無奈直呼，「其實你只是懶得游泳，實在有夠會演戲！」

皮皮的可愛舉動引起網民熱議。（Facebook@要我不要皮皮的 柴不可能呢）

照片上傳到Facebook社團「柴犬司令部」吸引許多網友按讚留言，「抱大腿好可愛」、「汪：有腿不抱白不抱」、「柴：可是人家就是怕」、「柴：還不快來救我」、「名副其實的抱大腿」、「這招不錯！」、「發揮戲精的看家本領」、「好可憐！但嘴角忍不住失守。」

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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忠犬躍到湖中，欲拯救看似遇溺主人。（facebook@Jenifer_Correa）