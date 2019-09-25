把浪浪BB帶回家　收養半年後竟變成這樣　主人：後面…不敢想

無論大狗或小狗，都同樣可愛。 近日有網民分享她撿回來的狗狗，沒想到只養了幾個月，狗狗身型已變得很大。在網上翻查資料，才發現牠極可能是台灣的高山犬。

剛撿回家時，丁丁還是一隻幼犬，相當可愛。（facebook@有點毛毛的）

近日有網民在Facebook群組「有點毛毛的」裏分享了家中狗狗照片，並指「不到1年的時間就這樣了，後面（意指以後）……不敢想」。原來，據寵主表示，這隻狗狗叫丁丁，是在年初時於屏東一座公廟旁撿到的。當時狗狗還是幼犬，以為是一般流浪狗，見牠可憐便帶了回家。但沒想到養了4個月後，丁丁已比家中柴犬還要大隻。到了6個月，丁丁體型更是超越了家中黑色唐狗。

【點擊圖片看丁丁成長得有多快，牠已是家中6狗中體型最大的】

丁丁快高長大，半年多已高大得如此。（facebook@有點毛毛的）

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不簡單的浪浪

雖然丁丁快高長大，但寵主也一直沒有特別留意，只以為牠生得大個子罷。直到有一次在網上找資料時，偶然看到丁丁的特徵和高山犬（台灣本土的大型犬種）極為相近，這時才知撿回來的狗狗絕不普通。

你在找我嗎？（facebook@有點毛毛的）

寵主表示，丁丁身體長得很快很大，但內心還是像小孩般，也愛撒嬌討抱爭寵。當你摸其他狗狗時，牠總是會想盡辦法找空位鑽進來，實在可愛極了。現時寵主家中共養了6隻狗狗，體型有大有小，雖然不少人表示小狗較任性，大狗比較服從，但主人表示無論大狗小狗，其實都值得被愛。