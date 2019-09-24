【狗醫生】柴犬醫生「Pobe」巡病房　讓病人臨終前感受愛

治療犬能令病患者心寧得到安慰，是極有效的情緒治療良方。 在台灣，一隻柴犬成功考取了治療犬資格，牠到病房裏探望，為病人帶來陣陣歡笑。雖然柴柴看似很聰明穩重，但原來牠在考取治療犬資格時，是曾經歷有挫折的！

柴犬坐到病床上，與病人近距離接觸。（facebook@柴可兔斯貓-治療犬Pobe和短腿貓的日常）

一般印象中的治療犬，都是金毛尋回犬、拉布拉多犬等，這些狗種較成熟穩重，乖巧又友善，訓練後都不會亂撲人。但柴犬成為治療犬可以嗎？台灣柴柴Pobe（波皇）便是一個成功例子，牠現在已是正式的治療犬，更不時會到醫院等地方探望病患者。

【點擊圖片放大看清楚柴犬治療犬Pobe，如何向病人「望」、「聞」、「問」、「切」】

Pobe認真的「望」病患者。（facebook@柴可兔斯貓-治療犬Pobe和短腿貓的日常）

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Pobe的主人表示，想讓Pobe成為治療犬，全因為牠1歲之前，是住在會遇到許多老人家的地方，加上發覺牠能逗得老人家很開心，希望能發揮柴柴的專長，讓更多人能感受到牠帶來的歡樂，於是在差不多1歲時，便帶牠去投考治療犬。

柴犬雖然天生可愛，很討人喜歡，但牠們本身性格，不是全都很願意讓陌生人觸碰甚至靠近。不少柴犬護食本能很強，對人也會很兇，有一定的攻擊性。不過，Pobe主人明白只要從小便教導好，柴柴也可以很聽話。因此在柴柴幾個月大時，便開始留意治療犬訓練課程。

柴犬醫生要來巡房了。（facebook@柴可兔斯貓-治療犬Pobe和短腿貓的日常）

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成治療犬前曾遭挫折

最終Pobe也不負主人所望，在還不足2歲時，已成功考取治療犬資格。不過，在第一次參加考試時，牠的成績並不好，滿分110分，但牠只取得48分。但主人沒有放棄，而Pobe也似乎喜歡練習訓練，結果第二考試便達標，取得實習資格，並順利成為治療犬。

為病人帶來歡樂

現在Pobe已差不多5歲了，最近更去了安寧病房，探訪臥病在床的老人家。當他們看到有柴犬進入病房時都相當興奮，更主動輕撫柴柴，令本來了無新氣的病房，傳出陣陣歡笑聲。

網民看到Pobe認真工作的表情，都大讚牠可愛極了。「感覺好溫馨」、「很集中精神工作」、「有肉肉獎勵嗎？」、「送暖好有愛」。想了解更多關於Pobe治療犬的近況，可瀏覽牠的facebook專頁-柴可兔斯貓-治療犬Pobe和短腿貓的日常。