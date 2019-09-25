牧羊犬醫院「突襲」　患癌老主人喜極而泣　醫生翌日爆更大驚喜

巴西一名老人因癌症留院，護士得知他一直惦記著家中愛犬，遂為他策劃了一個驚喜，安排他與其愛犬見面。老人的病情在會面後突然好轉，令醫生也始料不及。

居於巴西的年邁男子Flavio Santos因確診癌症，需要長期留院接受治療。負責照顧他的護士為鼓勵他，於是為他送上一個驚喜，安排他與家中狗狗 Agadir會面。Flavio的身體狀況在見面後，突然出現好轉，讓醫生大感驚訝。

狗狗 Agadir獲安排與飼主Flavio見面。（Facebook@Hospital Memorial São José）

Flavio因患癌住院後，護士得知有件事總讓他無法安心養病，那就是他家中的牧羊犬 Agadir。於是，護士們便悄悄安排Agadir的驚喜探訪，盼能讓Flavio一解思念之苦。

會面當天，Agadir一看到Flavio便飛撲到他懷內，而Flavio亦隨即喜極而泣，緊緊擁著愛犬並親吻其臉頰。面對熟悉的懷抱，Agadir露出燦爛的笑容，喜悅之情不言而喻。

Flavio喜極而泣，緊緊擁著愛犬並親吻其臉頰。（Facebook@Hospital Memorial São José）

醫生其後發現Flavio的身體狀況在見面後竟出現好轉，包括變得更清醒、能夠與人交談、食慾提高，心跳率及血壓下降等現象，驚喜地表示：「這些好轉跡象仍在持續出現。」Flavio因此有望能比預期中更早出院，與Agadir早日團聚。

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