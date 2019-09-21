牧羊犬「朋友」肚皮被破開　堅拒主人縫補　背後理由超純真

心愛的玩具只有一個，破了當然會心急。外國一隻德國牧羊犬婕德（Jadet）非常喜歡刺蝟造型的公仔，這天牠不小心把公仔給咬破，肚子裡的棉花外露，只好由「媽媽」幫忙縫補。沒想到這孩子在縫合過程中全程緊盯，露出心疼又著急的眼神，想阻止「媽媽」弄痛它，超可愛的舉動分享出來融化無數人。

Instagram用戶jadethesablegsd經常會分享婕德（Jadet）的日常點滴，聰明的牠是個穩定又乖巧的小女生，前陣子不小心把玩偶公仔咬破一個大洞，急需進行「縫合手術」，於是就由「媽媽」一肩扛起這項重任。只見婕德在過程中趴在娃娃身旁，眼神露出滿滿的擔心，看到針線從肚子穿過，好幾次饋頭阻止縫合，彷彿在說，「這樣它會痛痛啦！」，等到手術結束趕緊把娃娃咬走，放在懷裡抱緊。

德國牧羊犬Jadet多番試圖阻止主人縫合牠心愛的娃娃 :

+ 2

許多網友看完婕德擔心的神情紛紛被萌暈，留言笑說，「很像在手術室外面焦急的家屬」、「狗狗滿臉擔心的樣子超級可愛！」、「汪：嗚嗚嗚～你振作一點，人家以後會咬小力一點」、「那個眼神超療癒～」、「感覺牠很不願意讓馬麻幫娃娃縫合哈哈哈」、「棉花都露出來了，到底是咬多大力XD」、「娃娃過幾天可能又會破了，趕快先去寵物店囤貨」。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

【點擊圖片看另一個單狗狗笑料，有狗主早前帶著雪橇犬逛寵物店，當狗主準備回去時，雪橇犬竟然不願離開，於是做出了以下舉動】

【點擊圖片看另一隻狗狗對心愛枕頭有多關心，網民：像在產房等候妻子生仔般】

這隻鬥牛犬Draco，要擁着最喜愛的心型枕頭入睡。（Allie_OCain）