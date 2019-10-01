【貓睡眠】家中孩子擠在一起睡　媽媽見畫面暖笑：天氣開始變冷了

如果能讓小朋友與毛孩一起成長，他們將學習到更尊重生命、更有愛心、更有責任心、更懂如何去關懷別人。 這張暖心的相擁合照，來自台灣寵主分享到fb群組裏，並在標題寫着「天氣開始變冷了」。兩貓兩小孩擠在一起睡，真的讓人感到那份暖意！

住在台灣新北的寵主表示，雖然現在已生了兩個小朋友，但家中仍養着6隻貓咪，一家10口，4人6貓相處融洽，雖然偶有紛爭出現，但轉眼間又會和好如初。

2貓2人，充滿暖意的相片。（fb@奇。張家有魚會追貓）

誰說有小孩不能養寵物

寵主在自己的fb專頁「奇。張家有魚會追貓」中表示，自己生小孩後，貓咪們對剛到家的新成員，一開始總是表現得很緊張，又會吃醋，甚至會對孩子們炸毛表示不滿。但多讓孩子與貓咪互動，很快地他們便會熟絡，變得很親近。貓咪們更會跑到孩子的頭頂上睡覺，甚至會替孩子舔毛（舔孩子頭髮），結果兄妹兩人的頭都有一陣臭味！

【點擊圖片看貓咪們與孩子的好感情，果然是兄弟手足般】

毛孩也可以成為保姆，牠們也很懂照顧孩子。（fb@奇。張家有魚會追貓）

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雖然寵主家裏貓咪有很多，但她認為家裏有一隻無可取代的貓咪，牠就是囧寶。可惜這隻愛貓如今已去了彩虹橋，去當了小天使。亦就是因為囧寶的離世，讓寵主下定決心，要把毛孩和孩子的一舉一動紀錄下來。

除了帶出人貓感情，更重要是想教育大家，別再說「懷孕不能養毛孩」。（網上截圖）

由於孩子和貓咪一起生活成長，當囧寶剛不在時，大兒子極不習慣，夜裏突然睡醒便哭着要找貓咪陪伴。但沒想到幾天後，家中另一隻貓咪酷比，竟然像是接替了這保姆的工作。現在家裏又多了隻很懂照顧孩子的貓咪！

因貓咪的離開，更讓寵主決定開專頁，記下小孩與貓咪一起的成長故事。（網上截圖）

網民看到這暖暖的相擁照片後，都留言讚好，認為寵主讓孩子與貓咪一起成長是正確的決定。「好溫馨的畫面！我家也有個溫暖寶貝」、「虎斑一定是老大，因為他用屁股對弟弟」、「冬天的暖爐正式要出場了」、「愛無限廣闊！」、「有毛孩在旁邊睡 睡的特別香甜」、「小孩子要從小培養與動物的互動。說養寵物會影響小孩，那是無知，小孩子跟寵物在一起玩耍多溫馨啊」、「真受不了 好想一起擠」。