洛威拿「慢慢」什麼都不怕　見小生命十級恐慌　反應超誇張

來自台灣的洛威拿「慢慢」以體型龐大見稱，繼而成為「網絡紅狗」。重達60公斤的牠外表威武，但內心相當溫柔，日前更被出生僅數天的幼犬嚇倒，誇張反應惹得粉絲們大笑。

洛威拿「慢慢」身形圓潤，體重更達60公斤，驟眼看來非常健碩。然而，牠的性格卻跟外表不太相符，因牠經常做出窩心舉動，如攙扶鄰居婆婆走路，及讓路予蝸牛等。日前（27日），牠遇上只得數天大的幼犬，竟被對方嚇得面容扭曲。

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洛威拿「慢慢」身形圓潤，體重更達60公斤，驟眼看來非常健碩。然而，牠的性格卻跟外表不太相符，因牠經常做出窩心舉動，如攙扶鄰居婆婆走路，及讓路予蝸牛等。日前（27日），牠遇上只得數天大的幼犬，竟被對方嚇得面容扭曲。

慢慢在看到出生僅3至4天的幼犬時，彷彿把對方當成怪物般，立刻蹙眉瞪眼，臉上露出罕見的驚恐表情。慢慢的飼主在旁目擊整個過程，笑言：「好險這輩子沒辦法當爸爸了，這麼驚恐！」其飼主隨後解釋道，「其實慢慢只要看到陌生的動物，牠一開始表情都會這樣，小幼犬還是第一次看到，後來熟悉一段時間就不會了。」

慢慢性格跟外表不太相符，經常做出窩心舉動。（Facebook@洛威拿〝慢慢〞）

網民們看到慢慢逗趣的表情後，紛紛留言笑指，「有讓你覺得這麼可怕嗎？」、「孩子不是我的」、「慢慢真是戲精」、「只有我覺得驚恐的眼神跟看到美食的眼神是一樣的嗎？」

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