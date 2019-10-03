買活貓作餌　變態男拍下鬥犬獵殺貓咪影片　涉事㹴犬最終要安樂死

蘇格蘭一名男子近日被判入獄10個月，並且10年來不許再飼養動物。原因是他多次在網上購買活貓，然後用牠們作餌，讓家中鬥犬追趕撕殺。動保人員怒斥這是極不人道，完全不能接受的行為，呼籲市民別再在網上出售動物，因為你不知道買家帶回家後會如何對待牠們。

蘇格蘭男子以鬥狗為樂，更在網上買貓作為鬥狗獵物。（SWNS）

這宗極殘忍的事件，發生在蘇格蘭南艾爾郡的Thornyflat Pl。42歲男子Mark Cuthbert承認以買回來的貓咪作飼，讓家中鬥狗追捕，並容許鬥狗在家中和其他地方殺害死貓咪和其他小動物。

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男子家中都是鬥犬，而且有不少鬥犬格鬥設備。（SWNS）

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據悉，Mark是在網上購得貓咪，警方在Mark的房子裏找到了跟蹤項圈、蚊帳、動物陷阱等格鬥設備。在盤問下，Mark承認家中飼養了3隻鬥狗，而他會用貓和老鼠作餌，讓鬥狗進行狩獵追捕並殘殺。

法院消息指，警方聯同蘇格蘭SPCA人員在去年3月16日時，帶着搜查令到Mark的住所，在那裏他們找到了3隻佩特戴爾㹴犬，當中兩隻較大，1隻還是小狗。而獸醫留意到兩隻分別叫Digger和Billy的大狗，牠們身上有多處傷痕，明顯是最近受的傷，極有可能是與獾（badger）打鬥後所致。

手機藏殘殺動物影片

在搜查Mark的手機資料時，警方發現內裏有鬥狗殺害貓咪的影片，以及鬥狗追捕獾與狐狸等相片。動保人員憤怒地表示：「很明顯貓咪受着極可怕的痛苦，這男子買了許多貓咪回家，但所有貓咪最終都受到極殘忍的折磨殺害。」

現時Mark已被判處10個月監禁，以及10年內禁止再飼養動物。而他家中的3隻鬥犬，Digger和小狗已被人領養，但由於Billy太過兇悍，一再襲擊動保人員，最終只得人道毀滅。動保人員亦提醒大家：「如果你正在網上替寵物找新主人，無論是領養還是售賣，都應保持警惕，並確保新主人會善待牠們。如有懷疑，便應停止交易，以免寵物受到不必要傷害。」

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