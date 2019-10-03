鬥牛㹴住收容所400天無人收養　暖男進籠陪睡終感動上天？

奇蹟總是留給不願放棄的人，不論眼前看來多絕望，說不定下一刻就會出現轉機。美國一隻鬥牛㹴在收容所住了400天仍無人領養，在職員們均感到絕望之際，一名義工決定搬進狗狗的籠子，與牠一起生活。數天後，奇蹟果真出現了。

3歲大的鬥牛㹴Queen原本在街頭流浪，被發現時在垃圾箱內生活，其後被好心人帶到美國堪薩斯州的收容所，一住便是400天。義工Scott Poore得悉Queen的經歷後，竟決定搬入牠的籠子同住，藉此吸引大眾留意牠。

3歲大的鬥牛㹴Queen在收容所住了400天仍無人領養。（Facebook@Queen of the Pitties）

其實Queen並無特別缺陷，但不知為何，遲遲也未遇上願意領養牠的好心人。Scott為了讓這隻孤單已久的Queen覓得好歸宿，索性把書桌及電腦也搬進牠的籠子，與牠一起生活。此舉引起了大家的討論，特地來參觀的人絡繹不絕。

Scott指Queen非常親人，又說居於收容所的不便之處：「總是有狗吠叫，繼而引起更多狗吠叫，令人休息不足。我認為，狗狗能走出這裏之前，牠們其實無法真正熟睡。」

8天後，奇蹟發生了，Queen終於能夠離開這家收容所。意外的是，Queen的領養者Tony Puluso表示不曾聽聞Scott的計劃，並對Queen在收容所住了一年多感到驚訝，「牠是一隻完美的狗狗，我對牠一見鍾情。」

義工Scott Poore決定搬入Queen的籠子，藉此吸引大眾留意Queen。（Facebook@Mission Driven）

▼▼▼▼▼點擊相片看Scott搬進籠子後的生活▼▼▼▼▼

+ 10 + 9 + 8

Scott在其Facebook專頁分享了Queen步出收容所的短片，表示：「這星期的情緒起伏就如坐過山車般，但一切也是值得的。」其實Scott早已開始擔任全職動物義工，不但每周到收容所幫忙逾50小時，更設立了服裝品牌不時為有需要的收容所籌款。他笑言，如有狗狗還需要他幫忙的話，不排除下次會再住進收容所。