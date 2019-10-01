【領養狗】白汪3年成長超進化　不變的只有嫲孫情

歲月不留人，尤其是家中有小孩或毛孩，你更會發現時間的無情飛逝。 有網民早前在fb群組「米克斯傳奇」裏，分享了一張相片，隨即引起不少人討論。相片的文字描述寫着「3年的歲月不饒人，阿嬤頭髮都白了。」大家同時也看到，幾年間狗狗成長了不少，但最值得慶幸的，是狗狗還是這麼聽話，嫲嫲身體健康。

3年前後對比，嫲孫情沒變，只是外觀上變化很大。（facebook@米克斯傳奇）

日子每天在流逝，或許你沒有太留意，就這樣一個月、一年，時間轉眼就過去了。但有養毛孩的人應會特別有感，因為原本抱回家的小狗很嬌小可愛，轉瞬間便成長起來，真的只能說一句：「歲月催人老」。

【點擊圖片看狗狗妞妞這3年間的變化，體型上變化很大，但那份真情沒變】

我是妞妞，今年4歲，大家好。（instagram@niu_niu_0130）

+ 13 + 12 + 11

人狗情不變

早前有網民在FB群組「米克斯傳奇」裏，分享了一張溫馨有感情的「嫲孫照」，並且感性地寫到：「三年的歲月不饒人，阿嬤頭髮都白了！」從照片中可看到，阿嫲安坐在椅子上，另一旁的是「乖孫」狗狗妞妞，正蹲坐在地上看著阿嫲，像是等候阿嫲給予美食。

從相片中細節可看到3年時間的變化，從前阿嫲還是黑髮，但轉瞬已白髮蒼蒼。而在旁的小狗，也已被養得相當健壯，體型大了許多。而從靜止的相片中，可看到阿嫲用親切的眼神看着狗狗，真是充滿了愛。狗狗妞妞也用殷切的眼神回望，心底可能在說：「什麼時候把零食給我！」

妞妞的IG帳號，可看到紐紐成長過程。（網上截片）

據悉這狗狗叫「妞妞」，今年才4歲，是領養回來的。剛把狗狗帶回家時，阿嫲對這狗狗抱冷淡態度，並表示不會去照顧狗狗。但沒想到妞妞的撒嬌功力深厚，冰冷的阿嫲也被融化了。結果妞妞與阿嫲越來越親近，在嫲嫲眼裏，妞妞永遠是小朋友！

我最可愛，你不認同嗎？（instagram@niu_niu_0130）

就像小孩在撒嬌時，知道要討零食的話，當然要找家裏心腸最軟的人。妞妞很清楚這個道理，當寵主不准牠再吃零食時，牠就會找嫲嫲。結果阿嫲越來越疼妞妞，妞妞也超愛阿嫲。這段嫲孫情的深厚，已深深種下。

網民看到相片後，也覺人狗情深。「好乖喔~一直守著阿嬤手中的零嘴」、「但感覺阿嬤因為寶貝而更有活力」、「時光飛逝啊！」、「好心疼，阿嬤的藥罐子變多了，希望阿嬤一定要健康長壽吃百二」。