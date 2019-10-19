魔天使狂咬女主人上衣　10秒後悲劇發生　網民笑稱：忍不住重看

驚喜總讓人如此措手不及！網友Chien-fang Chiang家中的魔天使「麻糬」這天看到奴才坐在床上後，莫名其妙突然衝到她身邊，緊緊咬住對方的衣服開始發瘋，不管飼主怎麼勸說，汪汪就是不肯乖乖鬆口，甚至越咬越大力，網友看了這一幕後都猜測下秒可能會聽到「撕裂聲」，沒想到最後的結局卻讓人笑倒在地！

魔天使狂咬主人衣服，最後悲劇超爆笑。（ETtoday提供，有點毛毛的／網友Chien-fang Chiang授權）

調皮的麻糬這天突然沒來由地一直咬著主人的衣服不放，就算對方再怎麼使勁拉扯，汪汪也依然堅持不放，飼主心想毛孩可能只是在玩，於是放心地伸手想要阻止，怎料下一秒麻糬就直接往奴才手指狠狠咬下去，原本寂靜的影片瞬間被她的尖叫聲填滿，沒想到還沒聽到衣服的撕裂聲，網友就已經先被飼主嚇壞了！

麻糬直接狠咬手指，飼主忍不住慘叫。（ETtoday提供，有點毛毛的／網友Chien-fang Chiang授權）

影片上傳至Facebook社團「有點毛毛的」後，網友看了全都笑噴表示，「我等的是衣服破掉，結果叫聲先來了www」、「我還以為是衣服會被扯破XD」、「對不起，我笑的很大聲，尤其主人的叫聲真的戳到我的笑點了」、「被咬了吼，他就一直要你起來你還不理他XD」、「這聲慘叫也太滑稽了」、「我忍不住重複看最後那一刻」，不過也有網友提醒說，「不建議這樣跟寵物玩喔～長大會不太好教，會很皮。」

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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