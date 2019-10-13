【寵物救護車】救護員難忘拯救肺癌金毛尋回犬　送醫後揭心碎真相

香港寵物會所於今年3月推出寵物救護車服務，為全港寵主提供通宵候命的緊急接送服務（時間為每日晚上8時至早上6時）。救護車服務轉眼已營運半年，在百多個晚上幫助了一眾無助的寵主及毛孩，救護員們最難忘，是曾拯救一隻患肺癌的金毛尋回犬。

寵物救護車自3月營運至今，風雨不改地於晚上8時至早上6時提供服務，每月接獲約20宗緊急救援個案，平均僅需28分鐘即可把寵物帶到獸醫診所就醫。

寵物救護車自今年3月起營運至今。（資料圖片）

據該公司所指，使用服務的多數均為急症或患長期疾病的寵物，當中以心臟及呼吸道疾病較常見，因這兩類疾病較急切需要即時醫療器材輔助，如氧氣箱及氧氣面罩等。其次較常召喚救護車的則是行動不便的寵物，因牠們需要擔架床的協助才可前往診所。

在過去百多個晚上，寵物救護車拯救了一眾無助的寵主及毛孩。（資料圖片）

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其中一位救護員表示，最難忘接報接送一隻患有肺癌的金毛尋回犬。當時金毛犬下半身突然癱瘓，身體極度虛弱，因女飼主無法獨自將牠抱起送醫，於是便召喚救護車求助。縱使當時情況非常不樂觀，但救護員仍堅持送牠到診所，「我們一定不會放棄任何生命！」後來，獸醫確診金毛犬肺癌擴散，雖然暫時仍未痊癒，但總算穩定治療中。

其實寵物救護員並不止照顧動物的身體需要，更要安撫受驚寵主的情緒。救護員直言：「照顧主人的情緒也是我們『特別』貼心服務之一，主人的情緒其實會直接影響到寵物的病情。」另外，因寵主在召喚救護車時，控制中心會按即時情況安排分流，負責人指暫時並未發現濫用情況。