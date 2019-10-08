曲架犬叫路人陪玩拋樹枝　在旁主人見這畫面笑到哭

人見人愛的曲架犬前來討玩，相信誰也不能抗拒牠的魅力。 不過，近日有段影片，卻可看到曲架犬在討玩時被殘忍拒絕，原因是討玩的對象，竟然「根本不是人」！

4隻可愛的曲架，是Debby的摯愛。（facebook@Debby Taylor）

生活在英國曼徹斯特的Debby Taylor，本身養了4隻曲架犬。早前她帶着狗狗們外出散步，來到一座石像前，其中一隻曲架犬Chester，以為那是一個人，於是便跑了去叼樹枝，然後前來與石像討玩。

【點擊圖片看曲架犬討玩的過程，不屈不撓地想要石像陪牠玩，實在可愛極了】

狗狗你是否弄錯了什麼？（facebook@Debby Taylor）

Chester高興地叼樹枝走到這人前方，但發現眼前「人」，始終一動也不動，無視牠叼來的樹枝。但牠沒有放棄，一再叼起樹枝並放下，然後作出準備奔跑的動作。可是，那「人」一直無動於衷。狗狗着急地以哀怨的眼神看着石像，像是在說「快把樹枝拋出去！我很想玩呀！」見到Chester如此可愛的舉動，主人邊拍片也邊笑了出聲。

天真的狗狗Chester以為靠牠的萌樣，撒嬌便可找到人陪玩，怎料這次便碰釘了。牠一臉疑惑的看着這個不肯陪牠玩拋樹枝遊戲的「人」，最終傷心地叼着樹枝自己跑了去玩。網民看到這一幕，紛紛留言表示對Chester的同情「這『人』真沒禮貌呢！過來我陪你玩！」、「這是個壞了的人，別管他」、「這新朋友真冷漠」、「過來我陪你玩！」

【點擊圖片看另一隻貪玩狗，牠的喜好是把樹枝叼回家收藏，但這次卻有意外發生】

這天比特犬Jack的狗屋好像多了一道隱形的門。（Daily_Mail）