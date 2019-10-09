【寵物美容】黑狗換新造型　後腦慘被剪成娃娃頭　正面霸氣十足

有想過為家中狗狗來個新造型嗎？台灣便有網民，為家中黑狗剪了個新髮型，但結果狗狗好像有點不滿，回頭已露出一張厭世臉。

大家好，我是Osa呀！(facebook@Osa Ola Formosa dog)

這張有趣的相片來自Facebook專頁「Osa Ola Formosa dog‎」所分享，主人表示，她本來想為家中黑狗Osa換個造型，但出來的效果不似預期，只得尷尬地說：「今天去公園都沒有狗男孩要理牠！」

【點擊圖片看Osa的有趣娃娃頭，但其實正面的牠很帥氣呢！】

毛髮很多很厚，天氣熱要換換造型。(facebook@Osa Ola Formosa dog)

外剛內柔小女生

原來Osa的主人見狗狗毛髮很多很長，擔心會過熱吃不消，於是花錢找來美容師，替狗狗「挑戰妹妹頭」。據悉這隻Osa是家中的大姐姐，今年已8歲，家裏還有妹妹Ola，同樣是隻黑狗。Osa是4年前被領養回來的，雖然長得帥氣有男子氣概，但卻是外剛內柔的小女生。這次本來要替Osa剪個時尚造型，但出來的結果不如人意。

【點擊圖片看Osa的生活日常，牠與Ola已相處一段日子，成為親密好友】

+ 2

從照片中可看到，Osa在發呆地看着前方，而後腦附近的毛髮，都被齊整地剪去了，變成齊陰瀏海像娃娃般。但當Osa回過頭來，反差很大，卻是帥氣十足甚具霸氣，而且尾巴還修剪成毛球狀， 恍如「獅子王」般！

網民看到這有趣的平頭照後，紛紛留言表示有趣。「髮量超多」、「對不起我笑了，敲碗求正面照」、「正面超帥啊」、「學生頭」、「汪：媽咪壞壞，我不理你了，不跟你睡覺了啦」、「太可愛了啦」。起初主人只分享了Osa的背影照，後來才從善如流分享了正面照，更令網民感到Osa果然前後觀感落差很大，實在可愛極了！