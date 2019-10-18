警犬上前線吸催淚煙、肚瀉　健康成疑　死亡數字「被失蹤」

警方過去數月多次出動警犬處理示威，新聞台直播影到有前線警犬在執勤期間被迫聞催淚煙，以及肚瀉，惹來動保人士爭議。警察公共關係科總警司謝振中曾在警方記者會上回應提問時曾指出，目前並沒警犬受傷：「暫時睇唔到警犬身體有任何問題！」 不過，《香港01》事後向警方查詢過去5年警犬退役數字、非自然死亡數字、以及有否保護裝備等三個提問，其中警方只提供退役數字，其他資料則拒絕公開。

反送中示威活動持續逾130天，警方近月不時帶警犬到示威現場，惹來動保人士抗議，質疑做法罔顧警犬健康。NOW新聞台8月初直播片段拍攝到，有戴上防毒面具的警員帶零裝備的警犬，到發射催淚彈現場。

愛協（SPCA）首席獸醫桂珍指出，如動物接觸到催淚氣體，眼晴、口部、喉嚨、呼吸道及皮膚或會在一分鐘內被嚴重灼傷。另外在9月初時，有警犬在執勤期間肚瀉，而領犬員見狀亦未有立即帶警犬休息，惹起動保人士不滿。愛協曾去信警方，要求當局避免帶警犬到會有催淚煙出現風險的前線執勤。

過去4個月，警方多次在出動警犬驅散示威群眾。（資料圖片）

Now新聞台曾拍得警方帶同一隻沒配戴裝備的警犬，步出發射催淚彈後的現場。（Now新聞台）

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警方拒答警犬非自然死亡數字

警方8月尾曾於記者會上表示，目前未有警犬受傷，「睇唔到警犬身體有任何問題！」《香港01》隨即向警方跟進查詢，要求提供過去5年警犬退役數字、非自然死亡數字、及有否保護裝備等資料。警察公共關係科在逾一個月後回覆查詢，但內容僅提供退役警犬數字，至於警犬非自然死亡數字，以及警犬是否配有保護裝備等問題，則表示「無法提供」。

警方曾於立法會公開數據

記者翻查立法會文件，發現警方於2015年回覆立法會議員黃碧雲質詢時，曾公開警犬非自然死亡數字。據警方當時提供的資料顯示，於2010至2015年期間，共有3頭警犬意外死亡，包括一頭於2014年無故跳海身亡的瑪蓮萊警犬。另外，在2012年有一頭9歲的退役警犬因「胃膨脹扭轉」病發，經獸醫診治及建議後，最終遭人道毀滅。