警犬被迫上陣聞催淚彈　警方回覆答案　惹動保界批評：答非所問

過去4個月，警方多次在出動警犬驅散示威群眾，甚至被拍得帶毫無裝備的警犬到發射催淚彈現場，做法備受動保人士批評。《香港01》於8月底曾向警方查詢，有關警犬安全裝備及出動安排。 事隔近個半月，警察公共關係科終回覆查詢，惟並未回答有關警犬裝備、涉及虐待動物的問題，僅稱會因應行動需要，適時調派警犬支援前線人員維持治安及應付突發事件。本港動保界斥責警方答非所問，直指當局虐待動物的表面證供已成立，認為警犬不應出現在催淚彈現場。

警方個多月後方回覆查詢

反送中示威進入第4個月，警方曾多次帶同警犬到示威現場，被質疑有關做法漠視警犬安危。《香港01》於8月底曾向警方查詢有關警犬出動安排，相隔一個多月後，警察公共關係科於10月8日回覆查詢，不過大部分問題均未獲得正面回答。

Now新聞台曾拍得警方帶同一隻沒配戴裝備的警犬，步出發射催淚彈後的現場。（Now新聞台）

警曾稱：睇唔到警犬身體有任何問題

8月初，Now新聞台日前曾拍下警方罔顧警犬安危片段，片中警方於向長沙灣警署外發射催淚彈後，多名戴上防毒面具的警員隨即步出警署，當中包括一隻沒有配戴任何裝備的警犬。警方於8月28日表示，目前並未有警犬受傷，至於警犬會否因上前線而有機會吸入催淚煙，警方表示：「睇唔到警犬身體有任何問題！」

對於警犬會否因上前線而有機會吸入催淚煙，警察公共關係科總警司謝振中於8月28日表示：「睇唔到警犬身體有任何問題！」（資料圖片）

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《香港01》就此向警方跟進查詢，詢問做法是否涉及虐待動物，以及有否為警犬配置防毒面罩。在一個多月後終獲回覆。警方回覆不但未有正面回答是否涉虐待動物，亦迴避答覆警犬保護裝備問題。

所有警犬均接受嚴格訓練，一般會調派到衝鋒隊及警區負責巡邏工作。警方會因應行動需要，適時調派警犬支援前線人員維持治安及應付突發事件。警方的部署屬行動細節，不會公開。 警察公共關係科

麥志豪指警方此舉涉嫌虐待動物，「表面證供成立晒」。（資料圖片）

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立法會議員鄺俊宇，及NPV執行主席麥志豪，均異口同聲地直斥警方回覆「答非所問！」鄺俊宇指，警員帶零裝備警犬到催淚彈現場的舉動，牽涉重大動物權益，他認為警方應重新審視派遣警犬的情況。麥志豪指警方此舉涉嫌虐待動物，「表面證供成立晒」，認為警犬不應出現在催淚彈現場。

獸醫：催淚氣體可在一分鐘內造成嚴重灼傷

愛協（SPCA）首席獸醫桂珍曾指出，如動物接觸到催淚氣體，眼晴、口部、喉嚨、呼吸道及皮膚或會在一分鐘內被嚴重灼傷，出現咳嗽、呼吸困難、乾嘔、流淚等症狀。愛協早在8月亦已去信警務處，要求警方避免安排警犬在有可能出現催涙氣體的環境下工作。另外，動物醫護界亦曾在8月30日舉辦集會，譴責警方出動警犬處理示威。